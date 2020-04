Det er ingen tvil om at det har vært stor suksess rundt Dag Otto Lauritzens program «Kompani Lauritzen» på TV 2.

– Det virker som folk liker det vi driver med, så noe har vi gjort rett, forteller han til God kveld Norge.

To forslag

Det var etter programmene «På hjul med Dag Otto» og «På tur med Dag Otto» at makkeren Kristian Ødegård (46) og Lauritzen kom med to nye programideer.

– «Huskestue» og «Kompani Lauritzen» var to ting som vi diskuterte, men «Kompani Lauritzen» ble ikke valgt, sier den tidligere sykkelproffen, og fortsetter:

– Da ble det «Huskestue» som vi gjorde i noen år til min fortvilelse, men til andres latter.

Suksess etter suksess

Lauritzen og Kristian Ødegård har vært en duo helt siden de ble kjent i «Skal vi danse» i 2007, og siden den gang har de produsert «gull» på TV-skjermen.

– Vi er veldig forskjellige, Kristian og jeg. Det er en stor aldersforskjell mellom oss, men likevel så er det kjærlighet i bunnen og jeg tror vi utfyller hverandre, forteller han.

63-åringen mener likevel at det er noen andre enn de to som fortjener ros for hvordan programmene blir.

– Jeg tror grunnen for at «På hjul med Dag Otto», «På tur med Dag Otto», «Huskestue» og nå «Kompani Lauritzen» har blitt så bra, skyldes det fantastiske teamet rundt. Kristian er også dyktig og holder i alle trådene, fortsetter han.

Valgets kval

Lauritzen forteller at de planlegger ny sesong av «Kompani Lauritzen», men at de ikke vet når. Dette skyldes blant annet koronaviruset, som setter en stopper for flere produksjoner.

– Hvis forholdene er som nå så kan vi ikke spille inn et nytt program. Sannsynligvis blir det en ny runde til høsten, håper jeg.

I 27 år har Lauritzen vært sykkelkommentator for TV 2 under Tour de France. Nå som sykkelløpet er utsatt, må han kanskje velge mellom ett nytt «Kompani Lauritzen» eller Tour de France. Han anerkjenner at det kan bli et stort dilemma.

– Fire uker i 27 år, det blir noen år i Tour de France det, sier han.

Han sier spøkefullt at det får bli en kamp mellom avdelingen i TV 2 som lager programmer, og sportsredaksjonen.

– Det blir nok et kompani til, men kanskje Kristian blir obersten da, avslutter han.

God kveld Norge har vært i kontakt med Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, som sier følgene om ny sesong:

– Det er naturlig å planlegge for en ny sesong, selv om den endelige avgjørelsen ikke er tatt enda.

– Kan det være at Dag Otto Lauritzen ikke blir med i neste sesong?

– Vi finner vi alltid gode løsninger innad i TV 2 om det skulle bli en problemstilling, forteller han.

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.