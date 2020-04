På formiddagen tirsdag gikk det raskt nedover for Nordsjøoljen. Et fat Nordsjøolje ble omsatt for 18,20 dollar. Prisfallet er på nær 30 prosent, skriver E24.

Mandag kollapset prisen på amerikansk lettolje. På det verste var prisen negativ, altså at produsenter i prinsippet måtte betale for å bli kvitt olje.

Dette skjedde mandag med amerikansk lettolje av typen West Texas Intermediate (WTI) for levering i mai. På det laveste ble den omsatt for rundt minus 40 dollar per fat.

Deretter steg prisen natt til tirsdag norsk tid til litt over 0 dollar – før den igjen ble negativ. WTI-oljen kostet minus 4,5 dollar da børsene åpnet i Europa.

(NTB/TV 2)