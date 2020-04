Refser turfolket etter ekkelt funn: – Trist

– Kanskje kan det være latskap hos noen, men jeg tror at for mange handler det rett og slett om at man ikke har kompetanse, eller vet hva man skal gjøre med dopapiret etter bruk, sier Heireng og utdyper:

– Jeg tror det er mange som tror at man bare kan bruke dopapir og bare dytte det under en stein, eller legge en mosedott oppå og så er det tilstrekkelig. Men det er det ikke.

Tursøstrene anbefaler at alle tar med dopapiret hjem i en pose, brenne det (OBS: husk bålforbud og brannfare!), eller dropper papiret helt.

– Grav ned dopapiret

Når man ferdes i skog og mark i Norge, er det friluftsloven som gjelder. Der står det blant annet at man skal ferdes hensynsfullt og med varsomhet. En av de viktigste måtene å ta hensyn på, er å bedrive sporløs ferdsel.

På sosiale medier deles det bilder av blant annet tomme ølbokser og vinflasker. Også våtservietter som folk tørker seg med etter å ha gjort sitt ærend, er å finne.

Dette er «fy, fy» sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv.

SØPPEL: Disse posene med søppel så TV 2s leser på vei opp til Grefsenkollen i Oslo. Foto: Camilla Grande Høydahl

– Mange våtservietter inneholder plast. Skal du benytte deg av det, må du ha med deg søppelpose og ta det med deg hjem, sier han.

– Hva gjør man med dopapiret man bruker?

PLAST: Le eller gråte? spør Silje Østby Thune, som har fant denne ballongen i Oslomarka. Foto: Privat

– Grav ned papiret. Gjerne ha med deg en liten spade og grav ned avføringen og papiret, eller velt over en stein eller sparke noe over avføringen. Hunder løper rundt og snuser på alt som luker sterkt, så det er best å dekke det med noe, sier Heimdal.

– Kan man brenne dopapiret?

– Det går også an, men det er ikke å anbefale nå som det er brannfare, særlig i Sør-Norge, sier han.

Heimdal sier også at det er viktig at når folk skal gjøre fra seg i skogen, bør man ikke gå der det er mye folk, og gå et godt stykke unna stien.