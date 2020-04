Drapstiltalt (45) mener sønnen (15) ødela livet hans: – Jeg angrer ikke på at jeg tok livet av han

– Jeg er utrolig lei meg for det som har skjedd, forteller 45-åringen fra Østre Toten gråtkvalt i Gjøvik tingrett tirsdag.

Før dette har han rolig forklart seg om seksuelle overgrep mot sønnen Oscar André Ocampo Overn (15) gjennom sommeren og høsten 2017, samt to hendelser i desember 2018 og 2019.

Til den minste detalj har han fortalt om hvorfor han bestemte seg for å drepe sønnen og hvordan han utførte drapet.

Konfrontert av kona

Familiefaren mener at Oscar hadde fått stor makt over ham, fordi han lenge fryktet at sønnen skulle fortelle om de seksuelle handlingene til andre.

På spørsmål fra statsadvokat Torbjørn Klundseter svarer 45-åringen at han i dag ikke angrer på drapet.

– Jeg angrer ikke på at jeg tok livet av han. Jeg angrer meg på situasjonen og den seksuelle omgangen vi har hatt. Hadde ikke det skjedd, så ville ikke drapet skjedd. Da hadde maktbalansen vært annerledes, sier han.

I løpet av ettermiddagen og kvelden tirsdag 8. oktober i fjor fortalte Oscar moren sin at faren hadde utsatt ham for gjentatte overgrep.

– Jeg syntes det var veldig urettferdig. Jeg har kun gjort det i beste mening, selv om det er helt galt og mitt ansvar. Det skulle ikke skjedd. Men nå skulle jeg altså rives vekk fra alle de som jeg elsker mest, forklarer han.

Hjemme på kjøkkenet ble 45-åringen konfrontert av sin daværende kone.

– Jeg la alle kortene på bordet. Hun ble naturligvis sjokkert, sier familiefaren.

Ifølge ham ble de to enige om en løsning der han skulle flytte ut påfølgende dag. Han satte seg umiddelbart ned og fant løsninger på alle praktiske og økonomiske utfordringer.

Da han var ferdig med de praktiske løsningene, tok følelsene overhånd, forteller tiltalte. Klokken var da rundt fire om natten – kun timer før drapet skjedde.

– For å redde fremtiden til de tre andre i familien, bestemte jeg meg for å ta livet av Oscar og meg selv. Det ville være voldsomt til å begynne med, men tanken var at de ville få det bedre på sikt, sier han.

Detaljert drapsplan

Faren forteller at han la en svært detaljert plan for drapet, der han blant annet skulle kjøpe seg tid ved å sperre igjen vinduer, en balkongdør og en brannstige med strips. Han skulle stenge kona inne på et soverom så ikke hun kunne hindre ham.

Tidlig på morgenen spiste han frokost med hele familien utenom Oscar, før han sendte de to andre barna på skolen.