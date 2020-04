Tidligere Miss USA-vinner Brittany Nicole «Nikki» Poteet (33) ble mandag siktet for å ha mishandlet ekskjæresten med en hundelenke, skriver News.co.au.

Poteet er utdannet kjernekraftingeniør, men livnærer seg som proff-wrestler i Australia under navnet «Nikki Poteet».

11. april ble hun arrestert utenfor Sydney etter at hun angivelig pisket 43-åringen med lenken.

Dette er langt ifra første gang Poteet blir arrestert.

For tre år siden ble hun ifølge New York Post pågrepet etter at hun angivelig slo kjæresten Wade McKenzie flere ganger.

Saken ble henlagt, men hun ble likevel ilagt et besøksforbud overfor ham.

Ble fratatt kronen etter Facebook-bilde

Det var i 2011 at Poteet vant Miss Virginia, og året etter Miss USA.

MED KRONE: Brittany Nicole Poteet etter å ha vunnet Miss USA. Foto: AP

Hun ble fratatt Miss USA-tittelen etter å ha lagt ut en selfie på Facebook, hvor hun hadde på seg missekronen og skrev «Miss Alcoholic USA», altså «Miss Alkoholiker USA».

– Poteets personlighet var ingen god match med vår organisasjon, så vi ga henne valget om å enten forandre seg eller å gå. Hun valgte å gå, sa Miss United Stages Pageant Organization-leder Chris Wilbur til NBC News.

Rev dør av hengslene

Deretter skal Poteet ha gått til verbalt angrep på sin homofile samboer Derek Powell, samt kjæresten hans og vennene deres, i Richmond i Virginia.

I et intervju med Think Progress sa Powell at Poteet måtte ringe politiet etter at hun kameraten hans i skrittet, rev ei dør av hengslene og kom med flere homofobiske ytringer.

Poteet nektet for å være homofobisk, og svarte nettstedet at hun elsker homofile folk.

I RINGEN: Poteet poserer iført et gullfarget wrestlingantrekk. Foto: Nikki Poteet/Facebook

Droppet saken fordi eksen ikke husket angrepet

I 2013 ble Poteet ifølge The Daily Telegraph tiltalt for grov vold i Richmond etter å ha angrepet ekskjæresten James McElroy med en fiskekrok.

Påtalemyndighetene valgte ifølge NBC å droppe saken, ettersom McElroy ikke kunne huske noe av angrepet.

Året etter flyttet Poteet til Australia for å satse på en wrestlingkarriere i tillegg til å delta i missekonkurranser.

I 2018 vant hun missekonkurransen Miss Earth, og året etter vant hun Miss Globe Australia.

Poteet må møte i Burwood Local Court i juni.