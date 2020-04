– Vær så snill å gjøre noe for at Maisam skal slippe å dra tilbake til den leiren

– Dette var mens det ennå var lys i øynene deres.

De to barna var klare til å starte et nytt, trygt liv i Norge, forteller Vigdis.

– Maisam elsket skolen. Han hadde det så godt på skolen, og var så happy. Og de opplevde trygghet for første gang i Norge, sier hun.

Tegninger

Men det var likevel liten tvil om at sterke minner fra fortiden hadde brent seg inn i unge barnesinn. Vigdis holder en tegning i hånden, tegnet av den da fem år gamle Maryam. Tegningen viser et ansikt, med tårer som renner nedover.

– Når ei på fem år kan tegne sånn, da tenker jeg: Hva kan hun tegne nå etter tre år til i det marerittet de har vært i?

MINNER: Vigdis synes det er sterkt å se igjen tegningene fra barna som nå lever i Moria-leiren. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

– Vet du, jeg får så vondt i hjertet, jeg vet ikke hva jeg skal si, fortsetter hun.

– Hva har skjedd inni dem på disse årene, hvilke sår har de fått nå? Jeg mener at Norge har påført de mange flere sår enn de hadde da de kom, ved å gi de et trygt liv en stund, for så å ta det fra dem igjen, sier Røed.

Gikk på skole sammen

Lars Lindstøl (10) kjente også familien da de bodde i Norge. Han gikk på Risør barneskole med Maisam, og husker godt den blide gutten han likte å leke med.

– Han var blid og snill, sier Lars.

Men fra en dag til en annen var han plutselig borte.

– Dagen før han dro fortalte Maisam at han gledet seg veldig til å dra på skidag dagen etter. Men så måtte han jo dra, sier Lars ettertenksomt.

KLASSEKAMERAT: Lars Lindstøl gikk i klasse med Maisam. Foto: Simen Askjer/TV 2

På skolens skidag ble nemlig Maisam og familien deportert til Kabul, Afghanistan.

Ifølge familien var trusselnivået i Kabul så høyt at livet bestod i å gjemme seg innendørs så mye som mulig. De forteller om trusler fra flere grupperinger. Til slutt flyktet de nok en gang fra det krigsherjede landet, og flukten endte altså i Moria.

Kritisk til norske myndigheter

Hjemme i Risør setter Vigdis Sundsdal Røed pekefingeren bestemt i bordet. Hun er sterkt kritisk til at familien nå har havnet i Moria-leiren.

– Der skal altså ungene vokse opp. Hvor lenge må de være der? Hvor lenge overlever de? spør hun.

– Jeg fryser på kroppen av hele urettferdigheten. Det er så leit, sier hun.

Hun mener norske myndigheter har vært passive i saken.

– Noen må gripe inn! At ikke Norge eller noen i Norge skal kunne ha noen påvirkning, det nekter jeg å tro! sier hun,

– Hva tenker du om at norske myndigheter har sagt nei til å hente ut disse?

– Jeg skulle ønske jeg forstod hva de tenker på. At ikke vi kan hjelpe noen, det skjønner jeg ikke. Det er lite nestekjærlighet.

Ordfører: Mange som ønsker familien tilbake

Arbederpartiets Per Kristian Lunden er ordfører i Risør. Han støtter ordningen med kvoteflyktninger, men han går mot partilinjen sentralt og mener familien og andre sårbare nå må hentes ut av leiren.

– Gitt den eksepsjonelle situasjonen som er i de leirene, som er overfylte, og der er stor smittefare og elendige helseforhold, så må vi gjøre et unntak. Vi må ta barn, ungdom og familier og flytte de hit, sier ordføreren.

– Tar dere i mot familien, hvis dere får muligheten til det?

– Ja, det gjør vi. Hvis vi har muligheten, så er jeg sikker på at det er mange i Risør som ønsker å se Maisam og hans familie tilbake her.

Arbeiderpartiet er splittet internt i spørsmålet, og jobber etter det TV 2s kilder sier om en løsning for Moria-barna, slik at et samlet Arbeiderpartiet kan fremme et krav overfor regjeringen.