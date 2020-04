Pølsemaker Kristoffer Evang og kona Anne Marte driver Ask gård og deler her to av sine oppskrifter med oss.

Dobbel smørstekt ostesmørbrød med Jåla trøffelsalamai:

8 skiver loff, velg gjerne formloff

Smør, gjerne lokalt produsert smør, jeg valgte Rørossmør

Dijonsennep eller annen god gjerne grov sennep med litt «sting».

Smakfull norsk hvit lagret ost

Frisk timian

Jåla trøffelsalami eller annen smakfull spekepølse

Skjær av skorpen på loffen. (Skorpene kan du lage smørstekte krutonger) Smør hver brødskive med rikelig med smør på den ene siden. Skjær gjerne smøret med en ostehøvel. Legg skivene med smørsiden ned på et skjærebrett (gjerne dekket med matpapir). Smør fire av skivene med sennep, legg over tynne skiver med trøffelsalami og frisk timian. De andre fire skivene dekkes med rause skiver av ost.

Legg så to og to skiver mot hverandre, osteskiver mot salami, slik at du får et dobbelt smørbrød med fyll i midten og smør på yttersiden. To og to skiver i høyden. Smør et tynt lag dijonsennep på en av skivene. Legg på noen timianblader og så noen tynne skiver trøffelsalami. Gjør dette på hele rekka med brødskiver. På den andre rekken med brød legger du på noen skiver mozzarella sammen med skiver av ost med mer smak. Klapp sammen skivene slik at fyllet blir inne i smørbrødet og begge yttersidene er smøret. Varm en panne til medium pluss temperatur, stek de doble ostesmørbrødene ved middels varme til du ser osten smelter. Snu på skivene en gang mellom de skal være lys gylne utenpå . Kan også stekes på stekebrett i varm stekeovn 225 grader.

Slegge baquette - til lunsj, turmat eller middag:

Bruk gjerne grov surdeigsbaguette, beregne en liten baquette person

Smakfull lagret norsk hvit ost, revet fint opp

Myk kremost, gjerne med urter

Salat

Tynne skiver slegge salami (eller annen smakfull spekepølse)

Del opp baguette langsetter nesten helt igjennom. Bland sammen finrevet ost og myk kremost. Smak til med salt og pepper. Fordel kremosten i bukettene, legg i tynne skiver salat og rikelig med tynne skiver slegge salamipølse.