SVs og stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski mener det er åpenbart at Røe Isaksen har «lagd seg et program for å delta på eliteseminaret i USA».

–⁠ Det mener jeg vitner om at han har mistet gangsynet. Han skjønner selv at en tur til USA ikke ville vært nok for å reise på dette seminaret, men han har konstruert et program for å delta på eliteseminaret til Tangen, sier Kaski til TV 2.

–⁠ Denne typen seminar er måten rike mennesker kjøper seg makt på, og det har Røe Isaksen vært med på å legitimere, sier SV-toppen.

–⁠ Er ikke dette et seminar som er relevant for en næringsminister?

KRITISK: Kari Elisabeth Kaski mener Røe Isaksen har mistet gangsynet. Foto: Stian Lysberg Solum

–⁠ Det finnes utallige seminarer som helt sikkert er relevant for en næringsminister, men en statsråd må være særlig varsom å se på hva som er programmet og hvem som er deltakerne. Han burde stilt flere spørsmål og vært langt mer åpen, sier Kaski.

Hun varsler at SV vil stille spørsmål til Røe Isaksen i Stortinget.

Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen på Stortinget, reagerer på fremstillingen til Røe Isaksen.

– Jeg reagerer på at Røe Isaksen fremstiller det som om han bare stakk innom seminaret siden han likevel var i USA, sier Pollestad til TV 2.

– Det er ikke tvil om at det er seminaret som er det utløsende for reisen. Om Røe Isaksen mener seminaret kan forsvares forstår jeg ikke hvorfor han prøver å vri seg unna, sier Sp-politikeren.

Torbjørn Røe Isaksen, som da var næringsminister, deltok november i fjor, på det mye omtalte seminaret arrangert påtroppende sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen.

–⁠ Jeg var allerede i USA og på en lengre reise denne uken, så jeg dro ikke ens ærend. Det hadde heller ikke tidsmessig eller kostnadsmessig latt seg forsvare å dra ens ærend, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til NRK mandag.

Samtidig kommer det frem i e-poster mellom påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen og avtroppende Yngve Slyngstad at Røe Isaksen allerede i 2018 hadde meldt sin ankomst til seminaret.

20. november 2018 skriver Tangen til Slyngstad at programmet nå inkluderer Røe Isaksen.

Det er ett år før seminaret som fant sted 14. til 17. november i fjor.

Presseinvitasjonen til turen, inkluderte ikke seminaret, og ble beskrevet som en oppfølger til besøket i 2018 da Isaksen møtte USAs næringsminister Wilbur Ross.