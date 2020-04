Derfor får de holde hallen åpen mens de fleste andre er stengt

Et så hverdagslig skue som at ungdommer leker med en ball inne i en idrettshall, kan nesten betegnes som oppsiktsvekkende i april 2020.

Koronapandemien har gjort at de fleste kommuner og idrettslag har stengt idrettshallene sine for aktivitet, men i Frøyahallen i Bergen finnes det fortsatt noen ungdommer som får gjøre det de liker best.

Frøya Idrettslag er nemlig et av få idrettslag i Norge som har åpnet hallen igjen etter smitteutbruddet.

– Vi ønsket å gi et tilbud til medlemmene våre, slik at de ikke fikk brakkesyke hjemme. Det går jo på psyken løs til slutt, sier John H. Mørner, som er trener i klubben.

Forsiktig åpning

Da helsemyndighetene og Bergen kommune myknet opp reglene for organisert idrett rett før påske, så klubben en mulighet til å holde hallen åpen og samtidig følge de gjeldende forholdsreglene for smittevern.

Klubben laget en lukket Facebook-gruppe for sine eldste medlemmer, der noen med nøkkel til hallen legger ut at den vil være åpen innenfor et gitt tidsrom på dagen, så kan spillerne melde seg på om de vil.

Bare fem spillere får bruke hallen samtidig, de oppfordres til å ha med sin egen ball og de får bare skyte på en kurv hver. Dersom de ikke har egen ball, må ballen som lånes desinfiseres både før og etter bruk.

– Vi er veldig opptatt av at forholdsreglene følges, og derfor skal det alltid være minst en person over 18 år i hallen. Foreløpig har vi også satt en aldersgrense på 14 år, fordi de er lettere å kontrollere, forklarer Mørner, og legger til at yngre familiemedlemmer kan få være med om det er plass.

– Klarer spillerne å følge alle forholdsreglene?

– Det går helt fint, faktisk. Hvis reglene blir brutt, så mister de tilbudet. Og da er det ikke vanskelig å overholde dem. Dersom de holder på å bryte noen regler, kan man bare minne dem på at hallen stenger om de ikke følger dem, og da løper de tilbake til kurvene, sier han.

Positiv respons

Tilbakemeldingene fra spillerne har vært positive. 18 år gamle Jonas Kessler, som er aldersbestemt landslagsspiller og en del av klubbens elitelag, synes det er deilig å kunne trene ordentlig basketball igjen.

– Da vi spilte ute var det kaldt og det blåste mye, så det var vanskelig å få til skikkelige basketballøkter. Derfor var det fint å komme inn for å trene, sånn at vi kan vedlikeholde ferdighetene, sier han.