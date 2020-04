Netflix sin dokuserie «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» er en av årets mest omtalte TV-serier.

I serien følger vi eksentriske Joe Exotic, som driver Greater Wynnewood Exotic Animal Park i Oklahoma.

Ting går derimot ikke som planlagt for Exotic, og inn som nye eiere kommer Jeff Lowe og kona Lauren. I likhet med Joe Exotic eier de flere tigere og er svært entusiastiske for eksotiske kattedyr.

Samarbeidet varer ikke lenge, og Lowe ender opp med å være en stor del av grunnen til at Exotic sin plan går i vasken.

Åpent forhold

På tampen av serien blir det kjent at Lowe og kona venter sitt første barn, og ettersom paret har et åpent forhold, fastslår Lowe at de skal ansette en barnepike som han kan hvile øynene sine på.

I episoden blir det kun vist et bilde av den utvalgte, men det var nok til at folk verden over har strømmet til diverse søkemotorer for å finne ut hvem denne barnepiken er.

Ukrainsk modell

Ifølge The Cinemaholic er «Jeff Lowe nanny» en av det mest googlede søkene for tiden.

Så hvem er hun?

Hun heter Masha Diduk, og er en 27 år gammel ukrainskfødt modell. Hun er sammen med tømreren Kyle Carter fra Los Angeles på tredje året.

Til TMZ sier Diduk at hun møtte Lowe for fire år siden i Las Vegas, hvor hun bodde og arbeidet som modell. Han var i byen for å vise frem tigerunger.

Ifølge henne selv har hun vært barnepike for parets datter Sarah siden september 2019. Diduk sier til kjendisnettstedet at hun synes Lowe blir fremstilt feil i serien, og at han overhodet ikke mishandler dyrene slik Joe Exotioc gjorde før han ble buret inne.

I den siste og åttende bonus-episoden som nylig ble tilgjengelig på Netflix, spør programleder Joel McHale om hvordan det går med parets barnepike.

– Hun er utmerket. Du har sett henne, sier Lowe, før kona Lauren skyter inn at Diduk er «hot».

Beskytter Lowe

Modellen er altså ikke å se i selve serien, men dukket opp mot slutten av en episode av TV-programmet «Lights out with David Spade», hvor Spade intervjuet Lowe og kona Lauren.

I etterkant har flere ment at hun har fått betalt av Lowe for å stille opp på kamera, noe hun senere har avkreftet.