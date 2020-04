Interessen for bobiler har vært sterkt stigende i Norge de siste årene. Og i år ligger det virkelig an til salgsrekord.

Korona-pandemien gjør at de fleste av oss har droppet planer om utenlandsferie. Helseminister Bent Høie er blant dem som har oppfordret til Norgesferie i 2020.

Bobilkjedene skal ha opplevd en enorm pågang etter dette.

Nå er Trygg Trafikk ute med en advarsel til de som vurderer å kjøpe bobil. Det handler om sikkerheten, som ifølge Trygg Trafikk er betraktelig lavere enn i en vanlig personbil – noe som krever at du bør ta dine forholdsregler.

Testet to bobiler

De henviser blant annet til kollisjonstester gjort av det svenske Trafikverket i 2019.

To typer bobiler ble testet: Den ene en halv-integrert modell der førerdelen kommer fra bilprodusenten og resten fra en påbygger. Den andre en helintegrert type, der hele kupeen er bygget av bobil-produsenten.

Begge bobilene er bygget på det vanligste fabrikatet av chassis, som ifølge Trafikverket brukes av 84 prosent av bobil-produsentene.

Her smeller bobilen inn i hindringen, i 64 km/t. Foto: Trafikverket.

– Betraktelig dårligere

Vanlige personbiler testes etter en fast oppskrift av krasjtest-instituttet Euro NCAP, der de frontkolliderer i 64 km/t mot en barriere som tilsvarer en kollisjon med et kjøretøy av samme vekt. Det er akkurat den samme testen Trafikverket gjennomførte med bobilene. Og resultatene var nedslående. Bobiltypene hadde ikke en konstruksjon som kunne beskytte fører eller passasjerer ved en kollisjon.

– Testene fra Sverige viser at sikkerheten i en bobil er betraktelig dårligere enn i vanlige personbiler, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Euro NCAP har satt standarden for krasjtesting av personbiler. Denne typen tester av bobiler er ikke like vanlig. Foto: Euro NCAP.

Større og tyngre

Bobil er en ferieform som gir deg stor grad av fleksibilitet. Du kan reise hvor du vil, og må ikke planlegge mer enn høyst nødvendig. Hvis regnet høljer ned og det er fint vær i en annen del av landet, ja da er det bare å sette kursen dit.

Trygg Trafikk påpeker at størrelsen og vekten på bobilene gjør at de oppfører seg ganske forskjellige ute på veien, i forhold til en vanlig personbil. Dette må man naturligvis være klar over før man legger ut på tur:

– Å kjøre bobil kan sammenlignes med å kjøre en liten lastebil, eller stor minibuss. Den tar mer plass både i bredde og lengde og sikkerhetsmarginene blir mindre, spesielt på smale tofeltsveier. Derfor er det viktig å tenke gjennom hvordan du kan gjøre kjøringen sikrest mulig, sier Johansen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikks råd til deg som skal på bobilferie Hold alltid fartsgrensen, kjør defensivt og vær oppmerksom.



I en bobil har vi ofte med mange gjenstander som kan bli livsfarlige i en kollisjon. Alt i bilen må festes godt fast under kjøring, også barn.



Ta bort bordet hvis du har passasjerer bak.



Vær bevisst din egen kjørestil. Når du kjører bobil, er det ekstra viktig at du har full konsentrasjon om kjøringen.

