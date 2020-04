Som en del av koronatiltakene har Stortinget vedtatt å øke lånerammen i Husbanken med 5 milliarder kroner til 21 milliarder i alt.

Målet er å kunne hjelpe flere til å kunne kjøpe egen bolig og holde hjulene i gang i boligmarkedet.

– Flere kan få problemer

Det er mange som har økonomiske utfordringer denne tiden.

– Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene sine, og det er grunn til å frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vil regjeringen legge til rette for at flere kan få startlån gjennom Husbanken, sier Astrup til NTB.

BOLIGHJELP: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup vil at flere kjøper bolig i denne tiden. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Startlån-ordningen administreres av kommunene for å hjelpe dem som har problemer med å få lån i vanlige banker til å kjøpe eller tilpasse egen bolig, og som ikke har mulighet til å spare opp egenkapital.

Hittil i år har Husbanken overført 11,4 milliarder kroner til kommunene innunder ordningen.

Ber kommunene søke

Kommunal- og moderniseringsministeren oppfordrer nå kommunene til å komme raskt på banen med søknader til Husbanken. Astrup peker på at tiltaket også kan innebære at kommunale utleieboliger frigjøres til andre vanskeligstilte.

– Jeg håper at kommunene nå sender sine søknader til Husbanken. Slik kan pengene komme raskt ut til menneskene som har behov for dem, sier han.

Ekstrabevilgningen vil også kunne bidra til økt aktivitet i byggenæringen ved at prosjekter som ellers ikke hadde fått lån fra Husbanken, nå kan få søknaden innvilget.

Dette gjelder lån til utleieboliger til vanskeligstilte, boligkvalitet, studentboliger og private barnehager.

