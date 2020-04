Veganeren Eivind er ny Jakten-bonde: – Ekstra vanskelig for meg å finne en kjæreste

TV 2 har startet innspillingen av den 17. sesongen av realityserien Jakten på kjærligheten, og nå avsløres det hvem de seks bøndene er.

En av dem som sitter og venter på frierbrev er Eivind Wilhelm Skorstad (33) fra Namsos.

Han er den første bonden i Jakten på kjærligheten-historien som er veganer.

– Jeg ser etter ei dame som har samme verdier som meg. Først og fremst ei som er veganer eller vegetarianer, men også ei som er åpen for å bli det. Jeg kan ikke være kresen, sier Skorstad på telefon til TV2.no og ler.

33-åringen innrømmer at det er en utfordring for ham å finne en kjæreste som deler hans syn på det å være veganer.

– Det er ekstra vanskelig for meg å finne en kjæreste. Jeg vet ikke om en eneste veganer i nærheten, og det er få vegetarianere her, sier han om tettstedet i Trøndelag.

Se video fra sesongs første Jakten på kjærligheten-episode i toppen av saken.

Flere årsaker

Det er flere årsaker til at han sluttet helt å spise dyreprodukter for tre år siden.

– Det har vært en litt lang prosess, men først og fremst sluttet jeg å spise kjøtt på grunn av klimaet. Dyrevelferd er også veldig viktig for meg, sier han.

Skorstad vokste opp på småbruket som han nå bor på, og før i tiden hadde foreldrene hans kyr og drev med kjøttproduksjon.

– Jeg har diskutert litt med foreldrene mine, men vi er ikke så uenige. Jeg har ikke noe imot de som driver med dyr. De er hardtarbeidende og ordentlige folk. De fleste som driver gård er veldig glad i dyrene sine, og noe må de jo leve av. Det handler bare om at jeg tenker at jeg ikke trenger å spise det, sier han.

Flyttet hjem igjen

Det var for fem år siden at Skorstad flyttet tilbake til familiegården i Namsos, etter at han hadde bodd flere år i Trondheim og København.

Nå bor han på gårdens gamle husmannsplass sammen med sin hund og katt, mens foreldrene bor i hovedhuset på eiendommen.

DYREVENN: Eivind Wilhelm Skorstad bor sammen med sin hund og katt. Foto: Therese Baer/TV 2

– Det var naturlig for meg å flytte tilbake, da det ble jeg som skulle ta over som sjette generasjon. Jeg er veldig glad i denne plassen, sier han.

Det er ingen drift på gården nå, men 33-åringen har planer for å endre på det i tiden som kommer. Han håper at han kan skape noe sammen med en kjæreste, enten det er dyrking av mat eller turisme.

– Jeg har det bedre når jeg har en kjæreste, så jeg meldte meg på Jakten på kjærligheten selv. Det skjedd i jula, da jeg satt alene i huset med hunden og katta, og jeg tok meg selv i å snakke til hunden om været. Da tenkte jeg at dette går ikke, så jeg sendte inn en søknad i full fart, sier Skorstad, som har vært singel i ett og et halvt år.