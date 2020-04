Tiltale: Satt i Oslo og bestilte drap på kona si

STOR ETTERFORSKNING: Politiet i Oslo begynte å etterforske norskpakistaneren i 2017. Nå er han tiltalt for å ha sittet i Norge og bestilt drap på sin egen kone. Foto: Anette Karlsen / NTB Scanpix

En norsk-pakistansk mann i 60-årene er tiltalt for å ha bestilt drap på sin egen kone. Han betalte 700 kroner for dette, ifølge politiet. Mannen skal også ha forsøkt å drepe konas to brødre.