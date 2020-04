Politiet ut mot Snapchat-trend: – Volden blir drøyere for å sanke popularitet

– Foreldre bør passe på at de digitale hjelpemidlene er trygge, og bør være interessert i hvem barna har kontakt med på nett, og hvilke nye venner de har fått, fortsetter hun.

Nettpatruljen oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine og andre unge om hvordan man skal oppføre seg på nett.

– En 14 år gammel jente skal ikke sende nakenbilder av seg selv til en fremmed for å få anerkjennelse, og en 15 år gammel gutt skal ikke føle seg presset til å filme at noen i kameratgjengen slåss slik at det kan deles på Snap, skriver politiets nettpatrulje i et innlegg delt på Facebook.

– Ikke ta fra dem nettet

Kaja Hegg, spesialrådgiver innenfor barns rettigheter og nettvett i Redd Barna, mener foreldre må legge tilrette for dialog med de unge.

– Foreldre må snakke med barna. Én ting det er viktig å være klar på er at man ikke vil frata barna muligheten til å være på nett, sier hun.

Hegg forklarer at, spesielt i disse tider, så er barn redd for å bli fratatt muligheten til deltakelse. På grunn av koronasituasjonen bruker mange barn mye tid foran skjermen, som blir en kilde til fellesskap.

– Man må forstå at barn og unge er i en krevende situasjon nå, og da vil mange søke spenning på nett. Dette kan være vanskeligere å fange opp, sier Hegg.

Kan være aktør

Hegg påpeker at ungdommer som følger brukere som Daily-snapchaten bidrar til å normalisere denne typen atferd på internett.

– Man må også se at barna kan være aktører. Man ikke se bort ifra at barn utfordrer andre, og kan trigge andre til å delta på slåsskamper, eller handlinger som er negative, sier hun.

Hun oppfordrer foreldre til å snakke med barna om at de har en plikt, og et ansvar, til å vise respekt og si ifra hvis de ser ting som er problematiske.