Mange har de siste ukene montert sommerhjulene på bilen sin igjen. Noen andre skal gjøre det snart. Det er jo den tiden på året når asfalten tørker opp og at den første løvetannen titter fram.

Men som et lite skår i gleden over våren og den kommende sommeren, oppdager mange også at de trenger nye dekk.

Dekk er ikke bare sorte og runde. De har blitt en ganske så kompleks greie hvor det er "avlet" fram ulike egenskaper.

Noen er tatt fram for minst mulig rullemotstand, for å spare drivstoff. Andre for maksimal komfort og lite støy, mens noen har sin styrke på våt asfalt. Alt for ulike behov og bruksmønster.

Alle dekk skal være merket

Det er med andre ord ikke bare lett å vite hva man skal kjøpe og prioritere. Mange er kanskje ikke helt klar over dette en gang – og tenker at dekk er dekk ...

For å bedre kunne veilede kundene gjennom jungelen av ulike egenskaper, har dekkbransjen tatt grep og innføre en ny merking av dekkene. Slik at kundene selv kan se og velge egenskaper, ut fra sine behov.

Det er den lille lappen som er festet på alle nye dekk. Den er nå lovpålagt med EU-dekkmerking, og du skal finne den klistret på selve dekket. Unntaket her er piggdekk – de har den ikke.

Denne lappen gir deg informasjon om tre ting.

Dekkmerking: Vel 60 prosent vet ikke hva det står her

Den innringede kolonnen viser hvor drivstoffeffektivt dekket er.

1. Rullemotstand:

Kort sagt krever drivstoffeffektive dekk mindre energi for å rulle, noe som betyr lavere drivstofforbruk.

Drivstoffeffektiviteten blir angitt med bokstavkoder fra A til G på en fargeskala.

A (grønn)= høyeste drivstoffeffektivitet G (rød)= laveste drivstoffeffektivitet

Klassifiseringen D brukes ikke for personbiler.

Forskjellen mellom en A-rangering og en G-rangering kan bety en reduksjon i drivstofforbruket på opptil 7,5 %.

Det å velge et A-rangert dekk i stedet for et G-rangert kan spare deg mer enn 6 liter drivstoff for hver 1000 kilometer. Om du kjører 30.000 kilometer med dekkene dine, blir det penger av dette på sikt, samtidig sparer man også miljøet for skadelige utslipp. Dette er også svært relevant for elbilene, der rekkevidde er ekstra viktig for mange.

Husk dette når du skal skifte dekk

Denne kolonnen sier noe om grep på våt vei.

2. Grep på våt vei:

"Våtgrep" er dekkets veigrep under våte forhold. EUs klassifisering fokuserer bare på ett aspekt ved våtgrep – dekkets bremseytelse på vått underlag.

Våtgrep er rangert fra A til F: A = høyeste klassifisering F = laveste klassifisering

Klassifiseringene D og G brukes ikke for personbiler.

Et par meters bremselengde kan utgjøre stor forskjell i en kritisk situasjon. For en personbil der bremsene belastes for fullt fra 80 km/t, vil et sett med A-klassifiserte dekk få bilen til stoppe opptil 18 meter tidligere, enn et sett med F-klassifiserte dekk.

Hva denne forskjellen kan utgjøre, behøver man ikke mye fantasi for å tenke seg fram til.

Nei – det er ingen frist for når du må ta av vanlige vinterdekk

Støyen angis i lydbølger fra høyttaleren på illustrasjonen. Jo flere sorte bølger - jo mer støy.

3. Støy:

En betydelig del av støyen en bil lager kommer fra dekkene. Velger du et dekk med en god støyklassifisering, bråker du rett og slett mindre for omgivelsene og oppnår høyere komfort selv ved at det blir stillere inne i bilen.

EUs støyklassifisering angir den utvendige dekkstøyen i desibel, som er vist på merkelappen.

Ettersom ikke alle er like fortrolige med desibelverdier, viser et høyttalerbilde med svarte bølger hvor mye støy dekket avgir. Jo flere bølger, jo mer dekkstøy.

1 svart bølge = Stille (3 dB eller mer under den europeiske grensen)

2 svarte bølger = Moderat (mellom den europeiske grensen og 3 dB under)

3 svarte bølger = Støyende (over den europeiske grensen)

Desibelnivåene måles på det som kalles en logaritmisk skala. Dette betyr at en økning på bare noen få desibel utgjør en stor forskjell i støynivå. Faktisk utgjør en forskjell på 3dB en fordobling av bakgrunnsstøyen dekket avgir.

Tenk på de mange tusen bilene som kjører på veiene våre hver dag. Om alle valgte dekk med lavere støy-rangering, ville det vært mye stillere i byene og nærområdene våre. Samtidig som vi selv ville hatt økt komfort under kjøreturen.

Så da vet du litt om hva du skal se etter hvis du er blant de mange tusen norske bileierne som skal kjøpe nye dekk i sommer.

Les også: Denne dekk-tabben må du ikke gjøre

Video: Her kan du lære mer om en annen viktig dekk-funksjon