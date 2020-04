Oscar (15) skrev SMS til far: «Ikke kom, ikke ring og ikke let etter meg»

Telefonsamtalen med politiet ble spilt av for Gjøvik tingrett tirsdag formiddag.

– Ligger det en død gutt hjemme hos meg? spør 45-åringen i samtalen.

– Det ligger en død gutt hjemme hos deg? svarer politimannen.

– Jeg hadde planlagt å drepe ham i natt. Det var med overlegg, det er ikke noen tvil om det. Jeg innrømmer det. Jeg hadde planlagt å ta mitt eget liv også, sier faren videre.

Han ytrer samtidig sitt ønske om å melde seg for politiet, og han lover at han ikke er til fare for noen andre.

– Jeg er fullstendig klar over det tragiske som har skjedd, sier 45-åringen i telefonsamtalen.

Fire uker på sykehus

Senere tirsdag skal den tiltalte faren forklare seg for retten, men han har allerede erkjent straffskyld for drapet. Han erkjenner også å ha låst sin daværende kone inne på et soverom mens han begikk drapet.

Bakgrunnen for drapet var at sønnen hadde fortalt andre om seksuelle overgrep som faren hadde utsatt ham for. Den tiltalte faren har erkjent flere av overgrepene, men nekter for å ha forgrepet seg på sønnen i desember 2018 og januar 2019, slik han er tiltalt for.

Overgrepene skjedde i familiens hjem og på hytta på Hafjell.

BISATT: Da Oscar André Ocampo Overn (15) ble bisatt fra Hoff kirke på Lena i midten av november, var kirkens over 300 sitteplasser langt ifra nok til alle som ønsket å være til stede. Foto: Harald Jacobsen / TV 2

Drapet fant sted i familiens hjem på Kapp i Østre Toten, omkring klokken 08.30 om morgenen onsdag 9. oktober i fjor.

Familiefaren dro sin daværende kone med inn på et soverom i andre etasje, før han låste døren fra utsiden.

På forhånd hadde han sperret vinduer, en balkongdør og en brannstige med strips, slik at det ikke var mulig å komme seg ut av soverommet.

Deretter kvalte han sønnen sin. Da en nabo som jobber på Kapp kirke like i nærheten, varslet nødetatene, ble sønnen hastet til sykehus. Oscar André ble erklært død på Ullevål sykehus 4. november, nesten fire uker senere.

«Ikke kom, ikke ring»

I sitt innledningsforedrag viser aktor Torbjørn Klundseter meldinger mellom Oscar og faren kvelden før drapet.

Der ville faren vite når Oscar, som var på besøk hos kjæresten sin, skulle komme hjem. Samme kveld hadde Oscar fortalt kjæresten sin om overgrepene.

«Ikke kom, ikke ring og ikke let etter meg», svarte Oscar.

Senere skrev Oscar til moren sin at det hadde skjedd ting mellom ham og faren, men at hun ikke måtte si til faren at han hadde fortalt henne det.