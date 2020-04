Vanligvis blir dronningen hedret med en våpensalutt på dagen, men koronaviruset setter en stopper for det i år.

Dronning Elizabeth og ektemannen prins Philip tilbringer dagen på Windsor Castle. Resten av familien er spredt, men planen er at de skal møtes på den digitale plattformen Zoom.

– Mange har måttet ta i bruk alternative måter å møte familien på, så de skal ha en digital sammenkomst. Charles sitter isolert etter at han selv var syk av covid-19, og William og Kate er i Norfolk. Men de samles digitalt, sier TV 2-reporter Kjetil Iden i London.

Nyter stor popularitet

Både dronning Elizabeth og ektemannen er i risikogruppen for smitte.

Dronningen sies å ha stålhelse til tross for sin høye alder, mens prins Philip har slitt litt mer med helsen. Han er tross alt 98 år, påpeker Se & Hørs kommentator Caroline Vagle.

– Begge oppholder seg på Windsor Castle og lever et ganske nøysomt liv. Dronningen er kjent for at hun liker å pusle puslespill, og hun rir fortsatt. Om det er noen det passer å si at vedkommende er «still going strong», så er det dronning Elizabeth, sier Vagle til Nyhetskanalen tirsdag.

– Hva kan du si om de kongeliges rolle i krisen som landet nå står i?

– De kongelige får ofte en sterkere rolle i kriser. Dronning Elizabeth har overlevd så mye som 14 statsministre, og britene føler en veldig trygghet ved henne. Dronningen holdt nylig en tale som gjorde veldig inntrykk. At hun dropper bursdagsfeiringen fordi hun sier det ikke passer til omstendighetene, sier litt om den pliktoppfyllede monarken hun blir betraktet som. Hun er veldig populær blant britene, og jeg tipper at disse tidene gjør henne enda mer populær, sier Vagle.

Ingen har regjert lengre

Dronning Elizabeth ble født 21. april 1926. Under oppveksten var det ikke ventet at hun skulle bli dronning. Hennes far tok imidlertid over tronen etter at hans eldre bror Edward VIII abdiserte i 1936 for å gifte seg med den fraskilte amerikanske kvinnen Wallis Simpson.

Elizabeth overtok tronen etter at hennes far, kong George VI, døde i februar 1952. Elizabeth var da 25 år. Hun er dermed den lengstsittende og eldste monarken i verden.