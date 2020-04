Her får sunnmøringen straffen sin på video

Hun legger til at domstolen gjør en vurdering i hver enkelt sak om den egner seg til videomøte.

– Det er jo særlig de sakene som skal behandles av en dommer alene som egner seg best for videomøter. Der det er flere dommere så bør en etter mitt skjønn sitte sammen slik at man sikrer kommunikasjon underveis i saken, sier Ombudstvedt til TV 2.

DOMMER: Tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt i Sunnmøre tingrett. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Utsatte saker bekymrer

Vanligvis har ikke siktede forsvarer i tilståelsessakene, men Sunnmøre tingrett har av hensyn til rettssikkerheten valgt å oppnevne forsvarer også i tilståelsessaker.

– Vi valgt å oppnevne forsvarer i disse enedommersakene slik at advokaten har en oppgave for å trygge siktede og for å innhente siktedes uttalelse i forhold til om det er noen motforestillinger til å bruke videomøte, sier Ombudstvedt.

Hun er likevel bekymret for de mange sakene som blir utsatt.

– Det er klart at det er uheldig for siktede og fornærmede i straffesaker at de blir utsatt. Man ønsker jo å få saken avgjort når du har en alvorlig siktelse mot deg, og også for de fornærmede så er det belastende ikke å få en avgjørelse, sier hun.

– Lever i et vakuum

Advokat Reidar Andresen synes også utsettelsene er problematiske.

– Helt generelt så er det et problem. Erfaringsmessig lider siktede og tiltalte av å måtte vente, og opplever at de lever i et vakuum. Utsettelse av disse sakene vil medføre ytterligere tilståelsesrabatt og kanskje fradrag for lang liggetid, sier Andresen til TV 2.

FORSVARER: Advokat Reidar Andresen. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Hans klient ble dømt til betinget fengsel i 21 dager for ulovlig oppbevaring av ei hagle samt ammunisjon – takket være videomøtet.

Og tingretten i Ålesund var tidlig ute med å gjennomføre heldigitale rettsmøter.

– Vi jobber nå med sikte på å unngå det store etterslepet til høsten, og er i tett kontakt med påtalemyndigheten forhold til hvilke saker vi nå bør prioritere, sier tingrettsdommer Ombudstvedt.

– Trengs et digitaliseringsløft

Men ikke alle er i stand til å gjøre som i Ålesund. Mange henger etter, forklarer jusprofessor Ragna Aarli ved Universitetet i Bergen. Hun mener situasjonen hadde vært langt enklere dersom den vedtatte digitaliseringen av norske domstoler hadde kommet lengre.

– Det er helt klart at det trengs et digitaliseringsløft. Det er en ganske stor del av domstolene som ikke har et digitalt tilbud som kan oppfylle kravene til digitale rettsmøter, som vi trenger i dag, sier hun.

Aarli er bekymret for rettssikkerheten til vanlige folk.

– De som dette virkelig er hardt for, er partene som går og venter på å få sakene sine opp for en domstol. Det er grunnlovfestet at du har rett til en rettergang innen rimelig tid. Nå kan den tiden bli lang for mange, sier hun.

Hun forklarer at det hele koker ned til økonomi, og tror det vil ta lang tid før flertallet vil kunne gjøre som i Sunnmøre tingrett.

– Det vil være ressurskrevende å få opp muligheten til digital saksavvikling i alle domstolene som vi i dag har i Norge, sier hun.

BEKYMRET: Jusprofessor Ragna Aarli ved UiB er kritisk til at digitaliseringen av norske domstoler ikke har kommet lenger. Hun mener utsatte saker som følge av koronakrisen er et rettssikkerhetsproblem. Foto: Svein Erik Giskegjerde / TV 2

Rystet tingrettene

I alvorlige straffesaker møter imidlertid sentrale aktører opp, og på tross av strenge smittevernregler har det vist seg å ikke være uten risiko.

Etter en hovedforhandling i Sarpsborg tingrett 1. april ble nesten alle syke i etterkant. Én av dem havnet også på sykehus med Covid-19.

– Mange ble nervøse etter den episoden, sier Urke i DA.

Han oppfordrer alle domstoler til å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre, men ikke alle har fulgt oppfordringen.

Tirsdag skrev Rett24 at Agder lagmannsrett er blant dem som har opprettholdt den fulle stoppen som ble innført da pandemien brøt ut.

– Vi arbeider nå med en nasjonal veileder for gjennomføring av rettssaker. I den veilederen vil vi også ta inn erfaringer fra Sarpsborg. Den håper jeg skal være ferdig denne uken, og at den kan behandles av styret i Domstoladministrasjonen på mandag, sier Urke.