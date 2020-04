Det bekrefter leder i representantskapet i Norges Bank, Julie Brodtkorb, til TV 2.

Under møtet tirsdag skal representantskapet vurdere om de skal kalle inn til et ekstraordinært møte om ansettelsen.

– Representantskapet hverken ansetter eller avsetter noen i Norges Bank, opplyste Brodtkorb til TV 2 mandag.

– Men dere kan anbefale en mulig omgjøring av en prosess?

– Ja, vi vil ha en redegjørelse og etter den orienterer vi alltid hovedstyret i alle saker om hva våre anbefalinger er, sier Brodtkorb.

Sentralbanksjef Øystein Olsen er ansvarlig for ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen, og svarer representantskapet. Han vil da eventuelt møte på representantskapsmøtet for redegjørelse og spørsmål.

Luksustur

Bakgrunnen for møtet er VGs avsløring om at den nylig ansatte lederen for oljefondet, Nicolai Tangen, i november 2019 spanderte et luksusseminar i USA for flere av Norges samfunnstopper.

Ifølge VG bestod turen av private jetfly fra Europa, tre netter på luksushotell med mat og drikke, i tillegg til to show av stjernene Sting og Gregory Porter. Alt var betalt av Nicolai Tangen.

Blant de deltakende på turen, var avtroppende leder av Oljefondet Yngve Slyngstad og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Betaler for Slyngstad

I etterkant av avsløringen har Norges Bank lagt fram en fullstendig redegjørelse av ansettelsesprosessen av Tangen. Der skriver de blant annet at Slyngstad ikke var involvert i ansettelsesprosessen.

I tillegg publiserte de Slyngstad og Tangens kommunikasjon over flere år.

Norges Bank uttalte i redegjørelsen at de vil betale for Slyngstads reise, opphold og mat. Også arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen og Norges FN-ambassadør Mona Juul var på konferansen. Etter avsløringen har begge uttalt at deres respektive institusjoner skal betale for deres opphold.