– Den opplagte kandidaten hvis Kim Jong-un blir ute av stand til å styre landet

Amerikanske medier melder tirsdag at Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, er i alvorlig fare etter en operasjon.

Kilder i den sørkoreanske regjeringen har imidlertid avvist opplysningene til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, og sier ingen unormal aktivitet er lagt merke til i Nord-Korea.

Kim Jong-un har hatt makten i Nord-Korea i åtte år, etter at landets tidligere makthaver, Jong-uns far, Kim Jong-il, døde i 2011. Jong-il arvet makten etter sin far, Kim Il-Sung.

Selv om Kim Jong-un har tre barn, er det søsteren hans, Kim Yo-jong, som antageligvis vil bli landets leder dersom Jong-un blir nødt til å si fra seg makten.

– Hun er helsøsteren til Kim Jong-un, og yngre enn ham. De har også en eldre bror, men han ikke har vært interessert i en politisk rolle. Kim Yo-jong har derimot støttet opp om broren sin, sier Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning, Stein Tønneson.

– Innenfor dynastiet er hun den opplagte kandidaten hvis han skal bli ute av stand til å styre landet, fortsetter Tønneson.

Ansvar for propaganda

I sin første offentlige uttalelse rettet Kim Yo-jong kritikk mot Sør-Koreas presidentskap, da de hadde uttrykt bekymring rundt nordkoreanske prøvesprengninger.

– Så vidt jeg vet, så er heller ikke Sør-Korea fremmed for militære øvelser, landet er også opptatt med forferdelige handlinger som å kjøpe ultramoderne militært utstyr, sa Yo-jong om Nord-Koreas naboland.

Sørkoreanske eksperter har hevdet at Yo-jong har store deler av ansvaret for Nord-Korea sin spredning av propaganda.

Tønneson gir likevel uttrykk for at Yo-jong kan være en demokratisk kraft i diktaturet.

– Hvis hun skulle ta over, kan man eventuelt håpe på at hun vil styrke den reformvillige delen i Nord-Korea. Hun er en moderne ung kvinne, mener Asia-forskeren.

Tønneson forteller videre at Yo-jong har fått mye medieoppmerksomhet etter å ha stilt opp på offentlige arrangementer. Kim Yo-jong fungerte som brorens utsending under vinterlekene i Sør-Korea i 2018.

– Hun hadde en høy profil da hun reiste ned til vinter-OL, og var Nord-Koreas dominerende person der. Hun virker svært karismatisk, og det har vært antatt at hun har vært en pådriver i kontakten mellom Trump og Kim Jong-un.

Usannsynlig med kvinnelig leder

Sverre Lodgaard, seniorforsker ved NUPI, mener det er sannsynlig å se til Yo-jong som en alternativ leder.