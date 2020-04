Supersprinten har vært testet ut i IBU-cupen, nest øverste nivå i internasjonal skiskyting, og gjør kommende vinter sitt inntog på verdenscupprogrammet. Det skjer under avslutningsrennene i Holmenkollen.

Plasseringen av nyvinningen møtes av kritikk i den svenske leiren.

– Jeg kan vel synes at det er litt rart å kaste den (supersprinten) inn i en avslutning når verdenscupen og alt skal avgjøres, sier Sebastian Samuelsson til SVT.

– Jeg hadde heller sett den i en åpningshelg eller at man testet den tidligere, før den fikk så stor betydning, utdyper han.

Frykter kaos

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) presenterte lørdag terminlisten for neste sesong. Der fremgikk det at supersprinten innleder avslutningsrunden i Holmenkollen, der det i tillegg skal gås sprint og fellesstart for begge kjønn.

Supersprinten avgjøres i en løype som er kun én kilometer lang. 30 løpere går videre fra kvalifiseringen og starter likt i finalen. Der skal de gjennom fire skytinger og fem runder i langrennssporet.

Sebastian Samuelsson er redd for at det kan bli vel mye kaos og dramatikk, tatt i betraktning at kampen om verdenscupen sammenlagt kan stå på spill.

– At det da skal gås en disiplin som ikke er kjørt i verdenscupen tidligere blir rart. Det blir en øvelse som blir veldig tett, og det blir mye større risiko for fall, stavbrekk og sånt. Det hadde vært trist om slike ting avgjør den totalt verdenscupen, sier han.

Får støtte

Landslagskollega Jesper Nelin er på samme linje.

– Det kan jo bli veldig avgjørende i verdenscupen sammenlagt, så det er litt rart. Det hadde kanskje vært bedre om den ble lagt midt i sesongen, sier han.

Johannes Thingnes Bø og resten av verdens beste skiskyttere får for øvrig en litt uvanlig sesongåpning med renn i Kontiolahti neste sesong. Svenske Östersund har i en årrekke vært noe nær fast arrangør av vinterens første verdenscuprunde, men slik blir det altså ikke i 2020/21-sesongen.

Kommende sesongs store høydepunkt for Thingnes Bø, Marte Olsbu Røiseland og resten av skiskyttereliten blir verdensmesterskapet i Pokljuka i februar.