Politiet meldte om brannen klokken 07.23 tirsdag morgen på Twitter.

– Det brenner fortsatt på stedet, og vi har ikke redegjort for alle som skal bo der, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet melder at brannvesenet har brannen under kontroll, og at det ikke er fare for spredning.

Brannen er lokalisert i midtre del av en flermannsbolig i nærheten av Mosseporten kjøpesenter.

– Alle nødetater på stedet. Det er full fyr i hele bygget og stor røykutvikling, opplyste politiet på Twitter like etter første melding.

Saken oppdateres.