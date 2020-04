Virgin Australia settes under administrasjon

PÅ BAKKEN: Virgin Australia-fly står parkert på flyplassen i Brisbane 7. april. Nå er selskapet satt under administrasjon. (Darren England/AAP Image via AP)

Flyselskapet Virgin Australia har gått med på å settes under administrasjon etter at de fikk nei fra regjeringen om lån for å komme seg gjennom koronakrisen.