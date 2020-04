Et fat WTI-olje økte tirsdag med hele 102.71 prosent til 1 dollar fatet.

Det skjer etter en totalkollaps i oljemarkedet mandag hvor oljeprodusenter måtte betale over 37 dollar fatet for å bli kvitt oljen. Årsaken er at de amerikanske oljelagrene er i ferd med å bli fulle som følge av lav etterspørsel etter at koronapandemien rammet verden.

Prisen på olje av typen West Texas Intermediate (WTI) var den laveste siden 1983, da denne kontraktstypen debuterte, skriver Financial Times.

Så sent som i januar kostet amerikansk lettolje over 60 dollar fatet.

I mellomtiden har ekstreme tiltak mot koronapandemien i en rekke land fått store deler av økonomien til å stanse opp. Ikke minst påvirkes behovet for olje av at store deler av flytrafikken er stanset.

Nordsjøoljen åpnet tirsdag med en økning på 1,37 prosent til 25,92 dollar fatet.