11. mars reiste over 3000 bortesupportere fra Madrid for å få med seg oppgjøret mellom Liverpool og Atletico Madrid.

Da var den spanske hovedstaden allerede hardt rammet av koronaviruset, og lokale myndigheter hadde innført en rekke restriksjoner.

I ukene etter kampen har flere vært kritiske til at oppgjøret ble gjennomført, og Madrids ordfører Jose Luis Martinez-Almeida sa det var «en feil» å la supportere delta.

– Det ga ingen mening å la 3000 Atletico-supportere reise til Anfield på det tidspunktet, sa ordføreren ifølge BBC.

– En interessant hypotese

Nye tall fra det britiske helsevesenet, NHS, viser at 246 koronasmittede har mistet livet ved Liverpools sykehus. Det er ingen bekreftet sammenheng mellom utbruddet og fotballkampen, men nå Angela McLean, den britiske regjeringens ledende helserådgiver, kaller det «en interessant hypotese».

– Det gjør meg oppriktig trist å høre at så mange i Liverpool er syke og at så mange har mistet livet, sier McLean til Liverpool Echo. Rådgiveren mener en mulig sammenheng mellom kampen og utbruddet bør etterforskes.

Enkelte av de tilreisende Atletico-supporterne brukte ansiktsmasker på Anfield. Foto: Jon Super/AP Photo

– Når all informasjonen er på plass en gang i fremtiden, ville det vært veldig interessant å se på forholdet mellom viruset som har utviklet seg i Liverpool og viruset som har utviklet seg i Spania, sier McLean.

Ingen ekstra risiko

Da åttendelsfinalen gikk av stabelen, hadde Liverpool bare seks bekreftede tilfeller av koronaviruset. På samme tidspunkt var Madrid et av sentrene for viruset i Europa, og La Liga bestemte at alle kamper skulle spilles for tomme tribuner.

Mens det i dag ville vært utenkelig å gjennomføre kampen, peker McLean på at det ikke ble sett på som en «ekstra risiko» å gå på fotballkamper i første halvdel av mars. Statsminister Boris Johnson sa blant annet at det ikke fantes noen medisinske grunner til å avlyse idrettsarrangementer.

Forsvarer avgjørelsen

Storbritannias finansminister Rishi Sunak nekter for at britene var for sent ute med å avlyse store arrangementer.

Finansminister Rishi Sunak forsvarer avgjørelsen om å fortsette med idrettsarrangementer Foto: AFP PHOTO / 10 DOWNING STREET / PIPPA FOWLES

– Under hele denne denne prosessen har vi vært fokusert på vitenskapen, vi har vært fokusert på å ta riktig beslutning på riktig tid, og det er noe jeg står inne for, sier Sunak.

Til tross for McLeans ønsker, har britiske myndigheter så ikke uttalt planer om å etterforske den mulige sammenhengen mellom oppgjøret og koronautbruddet i Liverpool.