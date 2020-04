Mandag kveld bekreftet Arsenal at de er blitt enige med spillere og trenere på førstelaget om et årlig lønnskutt på 12,5 prosent.

Klarer klubben å oppnå kontraktfestede mål, vil pundene bli tilbakebetalt.

Flere britiske medier hevder imidlertid at enkelte spillere ikke har godtatt lønnskuttet.

Ifølge Telegraph dreier det seg om «en mindre gruppe.» The Athletic-journalisten David Ornstein, som følger Arsenal svært tett, skriver på Twitter at det dreier seg om to spillere.

Tabloidavisene Mirror og Daily Mail hevder derimot at tre spillere har avslått lønnskuttet i første omgang. Blant dem Mesut Özil.

Skal en tro Daily Mail, er ikke Özil overbevist om at lønnskutt er den beste løsningen. Han skal derimot åpen for å akseptere en utsettelse av lønnsutbetalingene.

Den tyske playmakeren skal dessuten ha gjort det klart at kan være villig til å godta lønnskutt på et senere tidspunkt, men først når man vet hele det økonomiske omfanget av koronakrisen.

Da Özil forlenget avtalen med Arsenal i 2018, ble han gjort til London-klubbens ubestridte lønnskonge. Ifølge rapportene i britiske medier tjener han 350.000 pund i uken. Etter dagens kurs tilsvarer det 4,5 millioner kroner i uken. I Özils tilfelle ville han tjent drøyt 3,9 millioner kroner i uken ved et lønnskutt på 12,5 prosent.

Arsenal-stjernens agent, Erkut Sögüt, diskuterte spilleres lønnskutt i helgen. Da tok han til orde for utsettelse heller enn kutt. Det fordi man ikke vet når fotballen ruller igjen, og da igjen ikke kan vite de eksakte økonomiske konsekvensene.

– En ting som kan bli gjort, er en utsettelse. Det er en start å si «la oss utsette disse utbetalingene til slutten av året eller neste år.» Det er noe klubber og spillere kan bli enige om raskt, slik at klubbene ikke vil ha problemer med penger de tre neste månedene. En utsettelse beskytter alle, siteres Sögüt av flere medier, deriblant Goal.

Hvorvidt de svært godt betalte Premier League-stjernene bør godta lønnskutt, har vært heftig debattert på balløyen de siste ukene. Den engelske spillerforeningen (PFA) er blant dem som har vært svært kritiske til at spillerne skal gå ned i lønn.

