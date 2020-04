Far (45) drepte sønnen Oscar André (15): – Han er forberedt på en tøff uke

Tirsdag begynner den fire dager lange rettssaken i Gjøvik tingrett.

Av hensyn til smittevernet er tinghuset stengt, og pressen vil derfor følge rettssaken via video.

Inne i rettslokalet vil kun de profesjonelle aktørene, i tillegg til den tiltalte 45-åringen og avdødes mor, være til stede.

Den etterlatte moren er fornærmet i saken. Hun ble låst inne på soverommet mens drapet ble utført. Hennes bistandsadvokat Inger Marie Støen sier moren er innstilt på å forklare seg.

– Situasjonen er helt forferdelig. Det forstår nok alle. Men hun er forberedt på å avgi en forklaring, sier Støen til TV 2.

Fant ut om overgrep

Drapet fant sted i familiens hjem på Kapp i Østre Toten omkring klokken 08.30 på morgenen onsdag 9. oktober i fjor.

Ifølge tiltalen dro familiefaren sin daværende kone med inn på et soverom i andre etasje, før han låste døren fra utsiden.

På forhånd hadde han sperret vinduer, en balkongdør og en brannstige med strips, slik at det ikke var mulig å komme seg ut av soverommet.

Deretter kvalte han sønnen sin. Da en nabo varslet nødetatene, ble sønnen hastet til sykehus. Oscar André ble erklært død på Ullevål sykehus 4. november, nesten fire uker senere.

DREPT: Oscar André Ocampo Overn (15). Foto: Privat

Før dette hadde faren begått seksuelle overgrep mot sønnen sin fra sommeren 2017 til desember samme år, og igjen i perioden fra desember 2018 til januar 2019, ifølge tiltalen. Overgrepene skjedde i familiens hjem og på hytta på Hafjell.

Overgrepene hadde ifølge statsadvokat Torbjørn Klundseter blitt kjent for moren kvelden før drapet. Den påfølgende natten skal faren ha brukt til å planlegge drapshandlingen.

Omfanget av de seksuelle overgrepene vil bli et sentralt bevistema under rettssaken, som i praksis kun vil dreie seg om lengden på fengselsstraffen familiefaren skal idømmes.

Fordi overgrepene er begått mot et familiemedlem, omfattes også tiltalen av straffelovens bestemmelse om incest.

– Godt forhold

Mannens forsvarer, advokat Håvard Fremstad, sier at hans klient har erkjent straffskyld for alle postene i tiltalen.

– Han har et klart bilde av hva som har skjedd, og hans versjon sammenfaller i all vesentlighet med det han er anklaget for. Samtidig mener han bakgrunnen for drapshandlingen er mer sammensatt enn at det bare skyldes overgrepene, sier Fremstad.

– Hvordan ser han på å skulle forklare seg om dette?