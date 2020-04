Intern uro i Ap: Vil be regjeringen hente Moria-flyktninger

Etter det TV 2 erfarer jobber Ap nå intenst for å komme seg ut av den krevende situasjonen som har oppstått internt i partiet som følge av striden om flyktningbarna i Moria-leiren.

Blant annet har lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, tatt til orde for at Norge må bidra til å ta imot noen av barna i den overbefolkede flyktningeleiren i Hellas til Norge.

– Vi mener at situasjonen i Hellas nå er så alvorlig at Norge bør å spille en mer aktiv rolle for å finne løsninger, vurdere å ta imot flere flyktninger, og hvis Oslo blir spurt, så sier vi ja, uttalte Jacobsen til Aftenposten.

Støres dilemma

Partileder Jonas Gahr Støre har vist til at 750 kvoteflyktninger fra FN er klargjort og står på vent etter at mottaket stoppet opp i mars, og at et enstemmig Ap-landsmøtet i 2019 vedtok å prioritere sårbare kvoteflyktninger.

– Den linjen vårt landsmøte samlet seg om, er å hjelpe ut fra FNs liste over kvoteflyktninger. Det er den beste måten å hjelpe på. Vi har også et ansvar for å motvirke disse dødsreisene over Middelhavet. Men det utelukker ikke at vi kan stille opp i spesielle situasjoner, uttalte Støre til Aftenposten.

Tolkes ulikt i Ap

Nå går Støre etter det TV 2 erfarer videre på dette, og skisserer en løsning der Ap vil be regjeringen om å delta i en løsning der FN velger ut de mest sårbare flyktningene fra Moria og andre leire, som kan sendes til Norge.

En slik løsning ble etter det TV 2 kjenner til drøftet på Aps sentralstyremøte mandag, og skal opp til behandling i partiets stortingsgruppe onsdag.

Arbeiderpartiets landsstyre mener det er i tråd med landsmøtevedtaket, hvor det åpnes opp for flere kvoteflyktninger i tider med lave asyltall.

Partilederen har tidligere gitt beskjed om at Ap venter på et felles europeisk tiltak, men mange sentrale Ap-medlemmer har reagert.

Dersom dette blir vedtatt vil Ap støtte et initiativ fra regjeringen som innebærer at Norge i likhet med ti EU-land tar imot flyktninger fra Moria.

Kilder i partiet som har jobbet for å hente mindreårige mener alternativet som det nå jobbes med internt vil være en ny utvikling hvor Ap sier ja til å hente flyktninger fra Moria-leiren.

Andre kilder sier dette kun er en presisering og retorikk, hvor Ap nå legger press på regjeringen til å hente FN-kvoteflyktninger. Det er frykt i partiet for at det nå vil tolkes som en snuoperasjon.