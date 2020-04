Klokken 19.15 mandag kveld fikk politiet melding fra en kvinne som fortalte at hun var blitt utsatt for et ransforsøk med kniv ved Haugenstua togstasjon i Oslo.

– Kvinnen brukte en spray mot gjerningsmannen, og kom seg unna. Gjerningsmannen, en mann i slutten av tenårene, oppsøkte hjelp ved en butikk etter å ha blitt sprayet, sier operasjonsleder Andre Kråkenes til TV 2.

Butikken varslet nødetatene, og ambulanse ble tilkalt for å hjelpe mannen. Da ambulansepersonell ankom stedet, var mannen aggressiv.

– Det var da vi koblet mannen sammen med ransforsøket, sier Kråkenes.

Kvinnen kom uskadd fra hendelsen. Det er foreløpig ikke funnet noe våpen etter hendelsen, men kvinnen har forklart at hun ble truet med en kniv.

– Nå skal vi ta avhør av fornærmede og eventuelle vitner på stedet. Gjerningsmannen blir behandlet etter sprayingen, sier operasjonslederen.