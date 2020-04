«Jon» har levd med rykteflom i 29 år etter at kameraten forsvant

Tre år gamle Bjørnar Torvik forsvant i mai 1991 da han var på besøk hos besteforeldrene i Øksendal på Nordmøre. Den siste som angivelig så Bjørnar før han ble borte var lekekameraten «Jon» på åtte år.

I 29 år har han levd med rykter og sladder om at han kan ha dyttet kameraten sin på elva. I Åsted Norge snakker han ut om marerittet som har fulgt han gjennom livet, og rykteflommen som har fulgt han.

– Det har vært tøft. Jævlig tøft. Det har prega meg i alle år. Det går ikke mange dager mellom hver gang jeg tenker på det på nytt igjen, sier «Jon» til den tidligere drapsetterforskeren i Kripos, Asbjørn Hansen.

Bjørnar Torvik (3) har aldri blitt funnet. FOTO: Privat

Mannen ønsker å fortelle sin historie, men ønsker å være anonym for å skåne familien.

– Jeg vil ikke at det skal bli noe mer påkjenning for meg og min familie enn det det allerede har vært opp gjennom årene. Det er rett og slett for å skåne livet mitt. Det verste var vel egentlig for et par år siden da det begynte å gå utover ungene mine. Da kjente jeg at det var nok.

Konkluderte med drukning

Bjørnar var tre år og ni måneder da han forsvant. Trehjulssykkelen hans ble funnet ikke langt fra besteforeldrenes hus hvor han var på besøk, og kun 50 meter fra en flomstor elv.

MEDIEOPPSLAG: Bjørnar-saken har vært mye omtalt oppigjennom årene.

Den såkalte Bjørnar-saken har flere ganger vært på avisenes førstesider. Hva skjedde med Bjørnar? Ble han utsatt for noe kriminelt? Eller var det en ulykke?

Politiet konkluderte i 1991 med at Bjørnar hadde falt i elva Usma og druknet. En politihund som fikk snuse på Bjørnars klær fulgte et spor rett ut i elva. Og ingen fremmede biler eller personer hadde vært i nærheten mente politiet, og avviste dermed muligheten for at han var kidnappet eller drept. Men tross omfattende søk på land og i vann ble den lille gutten aldri funnet. Foreldrene til Bjørnar har aldri gitt opp håpet om å finne ut hva som egentlig skjedde den tragiske maidagen i 1991. De har i alle år vært svært kritisk til politiets raske konklusjon om drukning.

Anders Torvik, faren til Bjørnar, tenker at det er tre muligheter for hva som har skjedd.

– Enten har han gått på skogen, falt i elva, eller at noen har tatt han med.

Asbjørn Hansen i Åsted Norge har sjekket de fleste spor i saken, og vil i kveldens Åsted Norge komme med sin konklusjon om hva som skjedde.

Mange teorier om kriminalitet

I tiden etter at Bjørnar forsvant dukket det opp vitner som hadde sett mystiske biler og aktivitet i nærområdet. Et vitne mente å ha sett Bjørnar i baksetet på en bil på en campingplass i Sverige. Et annet vitne hadde sett Bjørnar i en bil i Rindal. Det kom meldinger om barn som var forsøkt lokket inn i en biler i samme tidsrom som Bjørnar forsvant. En synsk person hadde sett Bjørnar i en landsby i Spania. De ulike teoriene fikk bred omtale i pressen.