Se turneringen på TV 2 Sumo her!

Koronaviruset har lammet verdens fotball-ligaer. Tirsdag fyrer imidlertid noen av de fremste Premier League-stjernene opp sin PlayStation og representerer sine lag i den prestisjetunge turneringen ePL Invitational, og lørdag får vi vite hvilken klubb som krones som Premier Leagues beste i FIFA 20.

For det er ikke hvem som helst som setter seg bak esport-spakene i uken som kommer. Blant spillerne som deltar, er Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Raheem Sterling (Manchester City), Wilfred Zaha (Crystal Palace), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur), Andre Gomes (Everton) og Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers). Samtlige klubber er presentert med en spiller fra sin stall.

– Dette er et spennende initiativ fra Premier League, som kan appellere til både nye og gamle FIFA-spillere. Så spørs det om det er de store stjernene fra Liverpool, Tottenham og Manchester City, eller de mer ukjente deltagerne, som er best i akkurat denne prestisjekampen, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

FIFA-EKSPERT: Sander «Randulle» Austad Dale under Norway Cup sin kjendiskamp på Ekebergsletta i fjor sommer. Nå debuterer han i TV 2 Sporten - som FIFA-ekspert. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: Fredrik Hagen

Turneringen spilles fra tirsdag 21. til lørdag 25. april, og starter med innledende kamper «head to head» - før det blir sluttspill mot slutten av uken og inn i helgen.

– På lørdag tar vi turneringen inn i vårt Premier League-studio og dekker semifinaler og finale med eksperter og kommentatorer. Det er ingen tvil om at FIFA-spill er populært også blant Premier League-stjernene, så det blir spennende å se hvem som gjør det best her, sier sportsredaktøren.

Det blir sendt fire kamper daglig fra kl. 13.00, tirsdag til fredag, på TV 2 Sumo. Lørdagens semifinaler og finale har sendestart kl. 15.30 og sendes på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo. Kasper Wikestad kommenterer hele turneringen.

I sendingene får Wikestad med seg Sander «Randulle» Austad Dale, som er en størrelse blant «alle» FIFA-entusiaster her til lands. Med over 160.000 følgere er «Randulle» den største spillkanalen på norsk YouTube.

– Det blir moro å se hvilke spillere som har brukt tiden godt med FIFA siden det ble slutt på fotballspilling. Jeg har fulgt en del med på sosiale medier, og det er åpenbart at det ligger mye prestisje i dette for gutta selv. For min egen del skal det bli deilig å bare få kommentert litt, og kjenne på konkurranseaspektet igjen, sier kommentator Kasper Wikestad.

SKAL SPILLE FIFA: Trent Alexander-Arnold og Raheem Sterling skal begge i aksjon for sine klubber denne uken. Foto: Carl Recine

Selv om sportsverdenen i stor grad er satt på pause, jobber TV 2 Sporten for fullt med å fylle tomrommet.

– ePL er et av mange tiltak TV 2 Sporten gjør for å korte ned på ventetiden for et sultefôret fotballpublikum. Vi produserer minimum fire sendinger per uke i form av kåringer, quiz, klassikere fra arkivet, daglige nyhetsoppdateringer, «Matchball» og spesial-programmer som det vi sender onsdag med Cristiano Ronaldo-spesial. I dette tilbudet er det morsomt å få se PL-stjerner som Zaha, Alexander-Arnold og Sterling konkurrere mot hverandre igjen, sier Vegard Jansen Hagen.