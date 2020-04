– Forferdelig å si til pårørende at de ikke får tørke tårene sine

Av de 182 personene som så langt er omkommet av koronaviruset, har minst 86 personer vært på en institusjon i form av sykehjem, omsorgssenter eller rehabiliteringssenter, viser TV 2s oversikt.

Gullstøltunet sykehjem i Bergen var et av de første sykehjemmet i landet som fikk påvist smitte, opplyser lederen for sykehjemmet, Eva Marie Lim, til TV 2.

De er et av sykehjemmene i Norge som er hardest rammet av koronaviruset. Nå er de erklært smittefrie, men fem personer på én avdeling omkom.

For Maren Nystad (30) har sykepleier-jobben på sykehjemmet vært helt spesiell.

– Man står inne på et rom med smitte, og tenker at her inne er viruset som hele verden er livredd, og her står jeg, forteller sykepleieren.

Det er hun som har hatt jobben med å kontakte de pårørende med den forferdelige beskjeden om at en av deres nærmeste har omkommet av viruset.

– Det har vært tøft, lærerikt og veldig psykisk tungt. For vi er vant til at folk går bort og vi er vant til å ta telefoner til pårørende. Men vi er ikke vant til at så mange dør så fort. Jeg er ikke vant til å ta så mange telefoner om smitte og død på så kort tid, forteller sykepleieren til TV 2.

– Måtte tenke om jeg skulle drikke

Sykepleier Nystad har jobbet sammen med et team som har jobbet fast på avdelingen hvor smitten har nådd risikopersoner.

STRENGT: På avdelingen hvor hun jobber var alle beboerne isolert på rommene sine. Hver gang man skal inn på et av rommene, må man kle seg opp i smittevernutystyr. Foto: TV 2

– I begynnelsen var vi mest bekymret. Vi visste lite, bare det som sto i media. Da var tanken på om vi var smittet og om den var spredd til andre avdelinger. Man vet aldri, og alle var redde for å gjøre akkurat den lille feilen som gjorde at smitten kunne spre seg, forteller Nystad.

Det tok ikke mer enn et par dager før bekymringen ble endret til en boble de ikke gikk ut av.

– Man tenkte over hvert eneste lille steg man tok. Man tenkte over om man skulle drikke og hvordan man skal drikke. Etter hvert gikk det mer over til å tenke på de pårørende og beboerne, sier Nystad.

Ba pårørende om å ikke tørke tårer

På sykehjemmet har det naturligvis vært strenge tiltak for å forhindre at flere personer skulle bli smittet og i verste fall dø.

Tiltakene har gjort at Nystad har gitt beskjeder til pårørende som hun aldri trodde hun måtte si.

– Vi er drillet i dette med smittevern. Men det å si forferdelige ting til pårørende som at de ikke får lov til å tørke tårene sine, fordi det kan være smitte, det er en kald ting. Men man må si det, forteller hun.