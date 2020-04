Lan Marie Berg er en av MDGs mest profilerte kandidater og er til vanlig byråd for miljø og samferdsel i Oslo, men har hatt mammapermisjon siden januar. Berg opplyser i en pressemelding at hun trekker seg som kandidat av hensyn til familien.

Berg var foreslått som kandidat til nestledervervet sammen med nasjonal talsperson Arild Hermstad. Nå har hun trukket kandidaturet sitt som nestleder i partiet, og vil konsentrere seg om jobben som byråd.

– Jeg har tatt enda en vurdering på hvor mange ekstra helger og kvelder jeg føler jeg kan være borte fra ettåringen min hjemme, sier Berg i en pressemelding og forklarer at hun har konkludert med at hun ikke ønsker å pålegge seg selv det presset og de forventningene det innebærer å være nestleder.

Det var Dagbladet som meldte nyheten først.

I innstillingen fra valgkomiteen er stortingsrepresentant Une Bastholm foreslått som leder. Ifølge Berg er det nå opp til valgkomiteen i MDG å fremme en ny innstilling, men selv nevner hun både Toine Sannes og Kriss Rokkan Iversen som mulige kandidater.

Berg legger til at hun ønsker å fortsette som medlem av sentralstyret.

– Mitt motto i politikken har vært at det er viktig å tørre å si ja. Det har jeg også rådet andre unge kvinner til. Men noen ganger er også kunsten å si nei, og det er riktig for meg denne gangen, sier Berg.

MDG holder digitalt landsmøte førstkommende lørdag.

Valgkomiteen i MDG har hastemøte mandag kveld for å bli enige om en ny kandidat til nestledervervet i partiet etter at Berg trakk seg, bare en uke før partiets landsmøte.

To kandidater, som tidligere har varslet at de ville stille som motkandidater, er aktuelle.

Kriss Rokkan Iversen fra Harstad, som gjorde et godt valg for MDG i Troms og Finnmark er en av dem, mens den andre er Toine C. Sannes fra Vesterålen.

Valgkomiteens innstilling skal være klar tirsdag morgen.