Jensen advarer Solberg: – Da lever regjeringen svært farlig

– Vil det si at det frister lite å være med å støtte et statsbudsjett?

– Ja, det kan fort bli utfallet. Jeg kan ikke skjønne hvorfor Frp skal være en stabiliserende faktor for en mindretallsregjering hvis de overser oss i saker med så stor betydning, sier Frp-lederen.

Dersom Frp sier nei til å støtte regjeringens statsbudsjett til høsten, må Erna Solberg enten gjøre opp det siste statsbudsjettet før valget med Arbeiderpartiet, eller true med å gå av for å få flertall. Budsjettet til høsten kan dermed i ytterste konsekvens ende med regjeringskrise.

Fakta om iskanten * Iskanten er en kartfestet grense for særlig verdifulle og sårbare områder nord i Barentshavet.

* I gjeldende forvaltningsplan er grensa for iskanten satt der hvor isen dekker minst 15 prosent av havoverflaten 30 prosent av dagene i april, basert på satellittobservasjon av isutbredelsen fra 1967 til 1989.

* Iskanten setter i praksis grensa for hvor langt nord det kan åpnes for petroleumsvirksomhet.

* En revidert forvaltningsplan skal etter planen legges fram i løpet av vårsesjonen 2020. Der kan det bli gjort justeringer i definisjonen av iskanten som fører til at grensa flyttes lenger nord eller lenger sør. Kilde: NTB

Viktig for Venstre

Venstre kjemper en hard kamp for å flytte iskanten sørover, stikk i strid med hva Fremskrittspartiet ønsker. Nestleder Ola Elvestuen sier det er svært viktig for partiet å få en seier i denne saken.

SØROVER: Nestleder Ola Elvestuen (V) vil flytte iskanten sørover. Foto: Ned Alley/NTB scanpix

– Av hensyn til det unike biologiske mangfoldet som er i iskantsonen er det nå viktig at vi gjør et vedtak som setter en tydelig grense for petroleumsaktivitet i nord og samtidig trekker iskanten sørover for å beskytte dette mangfoldet, sier Elvestuen til TV 2.

– Foretrekker du en løsning med Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet?

– Det viktigste er at vi finner en god løsning som er i tråd med det regjeringen legger frem. Nå er det ulike standpunkt i Stortinget, så vi må som i andre saker ta med oss forslaget fra regjeringen og se hvor vi kan få flertall.

KrF åpner for kompromiss

Også Kristelig Folkeparti har vært opptatt av at iskanten skal flyttes sørover.

SØROVER: Partileder Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil flytte iskanten sørover. Foto: Thomas Brun/NTB Scanpix

– Dette er kanskje den viktigste miljøsaken i vår. Vi legger fakta på bordet. Vi skal ha en forutsigbarhet og trygghet for oljenæringen, samtidig som vi skal verne de mest forutsigbare områdene. Det er et klart krav at iskanten må flyttes sørover og dette dynamiske iskantbegrepet som en del i oljebransjen har tatt til orde for er uaktuelt for oss, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

– Betyr det at det eneste partiet det er aktuell å lage forlik med er Arbeiderpartiet?

– Nå skal vi først lande en god løsning i regjering, så tar vi forhandlingene med Fremskrittspartiet og de andre partiene i Stortinget.

Regjeringen tar etter det TV 2 erfarer sikte på å legge frem forvaltningsplanen, hvor de kommer med sitt forslag til hvor iskanten bør gå, fredag.

– Olje- og gassnæringen er viktig for Norge og det vil den være i mange år fremover. Forvaltningsplanen for Barentshavet blir lagt frem i løpet av våren, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.