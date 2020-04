Ble verdensstjerne over natten. Fortsatt får han ekle kommentarer

Armand «Mondo» Duplantis er blitt sett på som et av de største friidrettstalentene i verden i flere år.

I februar skrev den 20 år gamle stavhopperen, som representerer Sverige, seg inn i historiebøkene. Duplantis hoppet 6,17 under et innendørsstevne i Polen, og satte med det verdensrekord.

Én uke senere økte han den med én centimeter. Over natten ble svensk-amerikaneren en av verdens største friidrettsstjerner.

– Han er verdens klart beste friidrettsutøver, sa kommentatoren Tommy Åstrøm.

Får ekle kommentarer

REKORDKLEM: Armand Duplantis og mamma Helena etter sønnen satte verdensrekord for første gang. Foto: Aleksandra Szmigiel / BILDBYRÅN

Men alle svensker har ikke trykket stavkometen til sitt bryst, forteller mamma Helena Duplantis i en podkast hos Sveriges Radio. Sønnen er nemlig født og oppvokst i USA, og snakker ikke svensk flytende.

– Eller i hvert fall ikke så bra som mange mener at han bør snakke. Det er veldig mange som mener at han ikke er svensk, sier mamma Duplantis, ifølge Expressen.

– Jeg synes virkelig at det nå for tiden, med internett, er ganske lett for folk bare å spytte ut ganske ekle kommentarer, fortsetter hun.

Som ung og lovende valgte Duplantis å representere morens hjemland. Faren er den tidligere amerikanske stavhopperen Greg Duplantis, og familien bor i Louisiana.

Svenske Helena Duplantis sier at hun hadde forventet ekle kommentarer, men ikke fullt så mange. Hun trekker frem et intervju for flere år siden som fikk sønnen til å avstå fra intervjusituasjoner på svensk.

– De sa spørsmålene som skulle komme, og så øvde han på dem på svensk. Men jeg syntes så synd på ham, for da han kom til intervjuet, var det de samme spørsmålene, men de hadde lagt inn ord som knapt jeg kunne. Armand ble helt svimmel. Han prøvde fortsatt, men etter det føltes det som at han var skeptisk til å snakke svensk i intervjuer, forteller hun.

Sondre Guttormsen og Armand Duplantis holder sammen under konkurranser. Her fra VM i Doha i høst, hvor Duplantis tok sølv. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Sliter fortsatt med det

Det norske stavhåpet Sondre Guttormsen er god venn av Duplantis. De er begge født i 1999, og konkurrerte for første gang mot hverandre som elleveåringer. De traff på hverandre igjen fire-fem år senere under et stevne i Göteborg, og har siden møttes hver sommer og vært på treningsleir med hverandre. I tillegg møtes de under konkurranser.

De ekle kommentarene kameraten får er ikke noe nytt for Guttormsen.

– Ja, det sliter han vel fortsatt med. Jeg har hørt at han sier det, men han var 14-15 år da han valgte å hoppe for Sverige. Han er like mye svensk som amerikansk selv om han bor i USA, slår Guttormsen fast.

Dialogen dem i mellom går imidlertid på engelsk. Stort sett.