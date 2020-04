Ingen planer om å trekke seg

Det stormer rundt den nye lederen for oljefondet, Nicolai Tangen, etter at VG lørdag avslørte at milliardæren i november arrangerte et luksusseminar i USA.

En rekke prominente næringslivsledere og embetsfolk, både fra Norge og utlandet deltok og fikk tre netter på luksushotell med mat og drikke, i tillegg til to show av stjernene Sting og Gregory Porter.

Tangen dekket alle utgifter, også reisen med private jetfly fra Europa.

– Uheldig

Blant de deltakende på turen, var avtroppende leder av oljefondet Yngve Slyngstad, arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted.

Seminaret fant sted kun måneder før Tangen ble oppnevnt som ny leder for oljefondet. Norges Bank opplyser mandag at det var første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke reiste med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig.

– Skjønner du at noen kan mistenke deg for å ha tenkt strategisk i denne saken?

– Hvis jeg skal ha tenkt som folk tror jeg har tenkt, så måtte jeg ha vært synsk, og det er jeg tross alt ikke. Invitasjonene til dette seminaret gikk ut 18 måneder i forveien, og Slyngstad trakk seg 1 måned før seminaret, sier Nicolai Tangen til TV 2.

Norges Bank opplyser mandag ettermiddag at de i ettertid har valgt å betale Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret «Back to University», og har lagt ut en redegjørelse ved en fullstendig oversikt over Slyngstad og Tangens kontakt gjennom årene. Den kan du lese her.

– Gjør hjemmeleksa



Det var i januar at Tangen ba om et møte med Yngve Slyngstad for å snakke om jobben som sjef for oljefondet. I mailen lurte den nye oljefond-sjefen på om han kunne spørre Slyngstad om en liten tjeneste.

«Dine sko som leder av Nbim blir veldig vanskelig å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?»

Tangen forklarer henvendelsen med at han etter mange år i utlendighet ville sette seg best mulig inn i hva jobben innebar.

– Dette er en veldig viktig stilling, og en veldig seriøs jobb. Det var veldig viktig for meg å danne meg et godt inntrykk av hva denne jobben egentlig gikk ut på. Jeg er en grundig kar som gjør hjemmeleksa så godt som jeg kan, sier Tangen til TV 2.