I en pressemelding mandag opplyser Apeks at Haakon «Radifaction» Bauer-Nilsen Tholo benkes med umiddelbar virkning.



Dette skjer etter lagets dårlige prestasjoner den siste tiden.

Benkingen kommer kort tid etter at en av klubbens aksjonærer offentlig kritiserte laget for sine svake resultater internasjonalt.

– Vi velger å benke en spiller fordi laget ikke presterer på det nivået vi som klubb forventer etter tiden de har holdt sammen. Vi skulle sett at laget hadde kommet noen steg videre etter 8 måneder sammen, opplyser daglig leder i Apeks, Denise Anfinnsen.

Tholo har kontrakt med klubben ut sommeren.

– Kontrakten vil stå som den gjør. Vi kommer ikke til å gjøre noen forhastede endringer, forklarer Anfinnsen.

Spillende trener

Benkes: Haakon «Radifaction» Bauer-Nilsen Tholo skal ikke lengre spille for Apeks. Foto: Apeks

Nå er klubben på jakt etter en ny spiller i femmanns-kjernen. Det betyr at Apeks må se seg nødt til å bruke en spillende trener for det viktige sluttspillet i årets vårsesong av Telialigaen, opplyser sportslig leder i Apeks, Anders Kjær til TV 2.



Han bekrefter at det er lagets trener, Pål «Polly» Kammen, som stepper inn i sluttspillet som går av stabelen allerede 9. mai.



Apeks har ikke bestemt seg for en ersatter for Tholo og sier de nå skal bruke tiden fremfor å lete etter en som kan innfri og løfte laget til det ambisjonsnivået klubben har.

– Vi kommer til å bruke tid på å teste forskjellige spillere for å se hvem som passer best. Vi tar ikke en forhastet avgjørelse på dette. Det er viktig for oss at spilleren som kommer inn virkelig vil gjøre alt for å bli best, samt at personen passer inn med de verdiene vi har som klubb. Det vil derfor være vesentlig å kunne flytte til Oslo, sier Kjær.

Internasjonal test

Spillerbyttet finner sted i en periode hvor Apeks har to viktige turneringer.



Rett etter sluttspillet i Telialigaen skal de forsøke å kvalifisere seg til BLAST Showdown, en av de mest prestisjefulle turneringene i CS.



Det har lenge vært knyttet store forhåpninger til klubben, som skulle være det laget som satte Norge på CS-kartet igjen. Selv om et spillerbytte nok er nødvendig mener TV 2s CS-ekspert, Halvor Gulestøl, at timingen er uheldig

– Naturlig nok svekker dette mulighetene deres til å kvalifisere seg betraktelig. Pål «Polly» Kammen er absolutt ikke en dårlig spiller, men han har jo ikke spilt CS aktivt på en god stund - og det er jo ikke ideelt gående inn i de to største kvalifiseringene de har i år sammen med minoren, forklarer Gulestøl.