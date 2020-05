Marcel er mannen Norges største stjerner vil jobbe med

Jobben til Marcel da Cruz er kanskje viktigere enn noen gang for øyeblikket.

Korona-krisen har nemlig gjort at en rekke idrettsutøvere i større grad enn tidligere må holde formen ved like på egenhånd.

Det betyr økt etterspørsel etter fysiske trenere.

– Det er veldig, veldig hyggelig at folk spør altså, men nå har jeg hendene fulle, sier Marcel da Cruz til TV 2.

Han har i en årrekke hatt flere av Norges største idrettsnavn som klienter. Til vanlig er han Casper Ruuds faste fysiske trener.

Men det er ikke bare Ruud som får nyte av tjenestene til da Cruz i disse korona-tider: Han tar seg blant annet tid til å samarbeide med fotballstjernene Joshua King og Sander Berge, for å nevne noen.

– Det er nok mange som trenger hjelp nå for tiden som ikke er vant til å gjøre ting på egenhånd. De har vært vant til å gjøre sine ting. Plutselig har rutinene blitt brutt. Da er det fint å ha noen som vet hvordan man kan få samme effekten på en del type treninger og geleide dem gjennom det, sier Marcel da Cruz.

Casper Ruud er en av dem som har fått brutt opp hverdagen sin. Normalt sett skulle han spilt turneringer nesten hver dag i disse dager.

– Marcel er viktig for meg, spesielt nå for tiden. Jeg tror nok mange utøvere synes det er vanskelig å presse seg selv, spesielt i disse tider. Det er kanskje litt annerledes for en skiløper som nettopp har blitt ferdig for sesongen, men for meg – som skulle vært i sesong – er det tøft å motivere meg. Men Marcel klarer å dra meg ut av senga og trene tøffe økter. Det har vært til stor hjelp, sier Casper Ruud.

Har vært på toppnivå i flere idretter

Marcel da Cruz er født i Brasil, men har norsk mor og har stort sett bodd i Norge. Han har selv spilt basket på toppnivå. Samtidig drev han med friidrett, der tresteg og lengde var hans spesialiteter.

På toppen av det hele har han faktisk en Kongepokal som bobsleigh-utøver.

Marcel da Cruz tror den allsidige bakgrunnen hans er en klar styrke i jobben hans nå.

– Jeg ønsket jo å bli nummer én og være supergod i en idrett, men det var jeg ikke. Istedenfor har jeg vært god i flere idretter. Jeg har fått oppleve mye på idrettsbanen. Det tror jeg er en god erfaring – jeg vet at det å sitte alene, ikke ha venner rundt seg og samtidig skulle prestere, ikke er så lett. Det er mange som kan være på hjemmebane og i egen bakgård, men med en gang de skal ut å prestere – det er ikke for alle, sier Marcel da Cruz.