Hans tidligere lagkamerater må trosse koronafrykten: – Jeg er glad for å være hjemme igjen

Emil Jonassen er tilbake igjen i Norge etter å ha tilbragt forrige sesong i Hviterussland og BATE Borisov.

27-åringen rakk akkurat å signere for Stabæk før koronaviruset covid-19 plutselig var på alles lepper og all idrett over hele verden ble stanset.

Bortsett fra i nettopp Hviterussland. Der har den nye sesongen nettopp startet og de har ingen planer om å sette noe som helst på vent som følge av pandemien.

Glad for å være hjemme igjen

På grunn av sin unike status er TV-rettighetene til ligaen nå solgt til ti forskjellige land, deriblant Russland, Israel og India.

Plutselig har «bakgårdsligaen» blitt et ganske så stort utstillingsvindu. Men Jonassen lengter ikke tilbake.

– Jeg er egentlig glad jeg ikke er der borte nå, for å være ærlig. Jeg skulle ønske at jeg kunne spilt fotball, men jeg skjønner at liv og helse kommer først. Jeg er glad jeg er ferdig der.

– Det var artig de månedene jeg var der, å få oppleve en ny kultur og leve i et slikt land, men jeg er glad for å være hjemme i Norge nå.

Kameratene er skremte

Senest lørdag spilte hans gamle lag 0-0 mot FK Torpedo BelAZ foran 652 tilskuere. Den tidligere Odd- og Bodø/Glimt-spilleren forteller at han fortsatt har kontakt med flere av sine tidligere lagkamerater. Og ikke alle er like fornøyde med at seriespillet fortsatt går sin gang.

– Det er veldig spesielt, jeg har pratet en del med noen av spillerne der borte, og dagliglivet fortsetter egentlig som normalt. De jeg hang mest med var ikke fra Hviterussland, men andre deler av Europa. De synes det er veldig skremmende. Over alt i verden stenges det ned, men ikke der. Det er klart at det får en til å stille spørsmål.

– De skjønner at situasjonen er alvorlig når alt annet stenges ned. En franskmann jeg har god kontakt med sa nylig til meg at han var bekymret. Han er der borte sammen med familien sin. Han har kone og barn og han vet at helsevesenet ikke er det beste i Hviterussland. Det er forståelig at han er urolig. Men det er ikke så mye man får gjort. Det er jobben deres, og man må bare høre på det klubben sier. Og klubben hører igjen på myndighetene.

Selv om Jonassen er glad for å være tilbake i Norge har han kun positive ting å si om BATE. Oppholdet ble av det korte slaget, fra mars til oktober, og var preget av mye skader og lite spilletid, men skiensgutten ble likevel positivt overrasket over hvor godt han ble tatt imot i den hviterussiske klubben.

– Jeg var litt spent før jeg reiste bort. Men klubben var som en stor familie, og jeg ble veldig godt tatt vare på. Det var samme stemning som i andre norske klubber jeg har vært i.