– Slutt for populære Norwegian-tilbud

– Det er vanskelig å se for seg Norwegian i samme utgave i fremtiden. Og nordmenn kan nok se langt etter de populære langdistansetilbudene, sier Frode Steen, flyekspert og professor ved NHH

Han mener dette er konsekvensen, også fordi selskapet, ifølge Steen, neppe tjente penger på langdistanse.

– I den grad vi er blitt vant til et bedre rutenettverk på langdistanse spesielt, vil nok en restrukturering merkes, sier Steen til TV 2.

Ifølge professoren tvinges selskapet nå til å fokusere mer på den delen de tjente gode penger på.

– Det er det europeiske og ikke minst det nordiske markedet i fremtiden.

Flere vil bli rammet

– Norwegian beholder lisenser og ønsker åpenbart å komme tilbake, men de må altså gjøre denne drastiske handlingen i mangel av likviditet til å holde de permitterte i gang. Dette vil trolig ramme flere flyselskap fremover, sier Steen.

Han erkjenner at det er vanskelig å se alle konsekvensene av det som nå har truffet Norwegian med full kraft.

– Så kan man spørre seg hva som eventuelt skulle til for å unngå dette. Når for eksempel Sverige og Danmark ikke synes å ha vært veldig aktive når det kommer til å hjelpe Norwegian med sin krisepakke til flyselskapene, synes dette kortsynt, mener Steen.

Professoren påpeker at Norwegian og SAS har stått for bærekraftig konkurranse i Norden og at koronakrisen nå har satt dem på bakken.

– At det er nødvendig er en ting, men i likhet med alle andre yrkesgrupper som har fått et "arbeidsforbud", det være seg frisører i Norge eller flykapteiner i Sverige, er det et politisk påbud og de Nordiske statene har et ansvar for å avhjelpe problemet, sier Steen.

Han sier at dersom alle land skal bare støtte "egne selskap", så faller lavkostselskapene mellom to stoler.

– De er store, de har vært avgjørende og er fremdeles viktige for prisbildet, men de hører i mindre grad hjemme i enkeltland.

– Ta Ryan Air. Skal resten av Europa tenke at dette er et engelsk problem? I så fall vil selv Ryan kunne gå konkurs om krisen vedvarer lenge nok. Vi må tenke lengre enn nasjonale grenser for å ivareta denne næringen. Når det kommer til Norwegian har også Sverige og Danmark et ansvar – ikke bare Norge siden vi har hovedkontoret, forklarer Steen.

Steen tror et "nytt" Norwegian vil være viktig i det nordiske markedet i en fremtidig normalsituasjon.

– Før krisen inntraff viste de gode tegn på at forretningsmodellen fungerte, med høyere inntjening, gode kapasitetsutnyttelsestall og fortsatt høyt fokus på kostnader.