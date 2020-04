Prosessen blir lagt ut etter VG lørdag kunne avsløre at Tangen arrangerte et luksusseminar i USA, hvor blant annet avtroppende leder for oljefondet Yngve Slyngstad og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted var invitert.

Seminaret fant sted i november, kun måneder før Tangen ble oppnevnt som ny leder for oljefondet.

Nå opplyser Norges Bank om at de i ettertid har valgt å betale Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret «Back to University».

– Opphold på konferansehotellet og middag ble betalt av arrangør. Yngve Slyngstad valgte å reise med øvrige konferansedeltagere med det chartrede flyet fra Pennsylvania til Oslo. Det er første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke har reist med rutefly dekket av Norges Bank, og han sier selv at dette var uheldig, skriver Norges Bank.

I tillegg opplyser de om at det er hodejegerfirmaet Russell Reynolds som selv tok kontakt med Tangen som en kandidat til stillingen.