Carragher syntes synd på sjefen: – Han hadde ikke makten til å si nei

– Jeg syntes litt synd på Brendan Rodgers. Det gav ham ikke noen fordeler. Han hadde ikke makten til å si «nei». Han hadde akkurat fått jobben og følte nok at han stod i gjeld til eierne.

RUTINERT: Carragher spilte 737 kamper for Liverpool og var en av de mest rutinerte spillerne i ligaen da Brendan Rodgers ankom klubben. Foto: Andrew Yates/AFP

Det sier Liverpool-helten Jamie Carragher i et ferskt intervju med nettstedet «The Athletic», som har tatt for seg dokumentarserien som fulgte Liverpool i 2012, titulert «Being: Liverpool – the inside story of the documentary the stars try to forget».

I serien fulgte TV-team fra Fox Sports alt som skjedde i korridorene til Liverpool Football Club mellom april og september 2012, i en forløper til dagens suksesshistorier som «Sunderland Til I Die» og TV 2 Sumo-dokumentaren «Alle Gutta», som fulgte Mjøndalen i Tippeligaen.

Carragher tror Klopp ville sagt nei

Liverpool-serien gav fansen et unikt innblikk i det som foregikk, men pågikk altså ikke uten dramatikk. Serieskaperne fra USA hadde, med bakgrunn i klubbens amerikanske eierskap, allerede avtalt med daværende manager Kenny Dalglish å være «flue på veggen», og Carragher tror ikke nyansatte Rodgers - som altså ankom Liverpool halvveis i TV-teamets prosess - turte å si nei.

– Dersom Jürgen Klopp hadde kommet inn på det tidspunktet, tror jeg han bare ville sagt: «Jeg gjør ikke det», og eierne ville akseptert det. Men Brendan følte sannsynligvis at han ikke var i posisjon til å stille spørsmål ved det, forteller Carragher i dag. Rodgers ble filmet mens han skrev kontrakt, mens han holdt lagmøter og i garderoben på kampdag, og er blant annet kjent for sitt konvolutt-øyeblikk, utskjellingen av Raheem Sterling, samt presentasjonen av den nye signeringen Joe Allen fra gamleklubben Swansea.

Rodgers - tydelig klar over at kameraene er til stede - proklamerer da at hans nye signering er «Den walisiske Xavi». Veteranstopper Carragher var selv inne i sin siste sesong som Liverpool-spiller da serien ble sluppet, men hevder at den ikke påvirket verken lagkameraten Allen eller de andre spillerne.