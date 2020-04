Norges Bank skal legge ut en full oversikt over prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefond-direktør, opplyser Tangen til Dagens Næringsliv.

– Norges Bank er for øvrig i ferd med å legge ut en full oversikt over ansettelsesprosessen på sine nettsider, skriver Tangen i en epost til avisen.

Det var VG som i helgen skrev at milliardæren og fondsforvalteren som overtar som ny sjef for Statens pensjonsfond utland etter Yngve Slyngstad i september, i november 2019 arrangerte et luksusseminar for en rekke norske samfunnstopper, deriblant Slyngstad. Samme dag meldte avisen at Norges Bank vil undersøke Slyngstads reise til USA.

Nå vil altså Norges Bank offentliggjøre en redegjørelse om hele ansettelsesprosessen, skriver Dagens Næringsliv.

