Hytteforbudet opphevet: – Ingen er gladere enn oss

Eikenes oppfordrer likevel folk til å unngå unødvendige fritidsreiser.

– Vi oppfordrer til å unngå unødvendige fritidsreiser, samtidig som vi forholder oss til at det nå er åpent igjen for de som trenger å bruke og se til hytta, sier hun.

Ordfører i Arendal kommune, Robert Cornels Nordli (Ap), henviser også til regjeringens retningslinjer.

– Vi har og vi fortsetter i Arendal kommune å følge de nasjonale retningslinjene og rådene som kommer, sier Nordli.

Norges Hytteforbund: – Vi er glade

Norges Hytteforbund er blant dem som er tilfreds med at folk igjen kan tilbringe natten på fritidseiendommer utenfor hjemkommunen.

– Norges Hytteforbund er glade for at regjeringen har fulgt våre råd og lempet på hytteforbudet. Vi er også glade for at regjeringen er tydelig på at noen kommuner går altfor langt i sin iver etter å stenge sine innbyggere inne og hyttefolket ute, skriver forbundet på sitt nettsted.

Mens en rekke tiltak ble innført for å begrense smitte, ble hytteforbudet innført for å unngå overbelastning av helsevesenet i hyttekommunene.

Begrunnelsen har skapt debatter om forbudet i det hele tatt har hatt hjemmel i smittelovgivningen. Jussprofessorene Hans Petter Graver og Hans Fredrik Marthinussen er blant dem som mener forbudet har vært ugyldig.

I et rundskriv opplyste Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hytteforbudet er 15.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i ti dager.