Roter rundt i en gråsone av jobb, forlystelser og hemmelighold

VGs avsløring av at Oljefondets nye toppsjef, Nicolai Tangen, før jul inviterte 130 gjester på eliteseminar med dyre middager, og private konserter med verdensstjerner, alt påspandert av milliardæren selv, kan bli problematisk både for ham og flere av gjestene.

Et seminar han har brukt flere år på å planlegge, med venner og mennesker han synes er interessante. Et «drømmeseminar», for å bruke hans egne ord. For så vidt ikke noe å si på det. Men det er noe annet når den samme gavmilde milliardæren samtidig har finsiktet seg inn på en av norsk samfunnslivs viktigste posisjoner, som sjef for vår felles pengebinge, Oljefondet, og faktisk får jobben noen måneder etterpå. Ikke hvilken som helst jobb for Tangen, heller. Det var den jobben han hadde drømt om i mange år.

Nå skal ikke jeg påstå at han fikk drømmejobben fordi han betalte for luksusseminaret. Jeg er ikke spesielt konspiratorisk av meg. Sentralbanksjef Øystein Olsen, som ansatte Tangen, var heller ikke med på turen. Men det var en rekke andre personer med direkte og indirekte koblinger til det offisielle Norge, deriblant næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Oljefondets avtroppende toppsjef Yngve Slyngstad, regjeringsadvokat Fredrik Sejersted (som er bestevenn med Tangen), tidligere etikkrådgiver for Oljefondet Henrik Syse og ambassadør Mona Juul.

Seminaret og deltakelsen fra det offentlige Norge bør derfor gjennomgås grundig. En ting er å bli påspandert luksus fra en søkkrik investor som du enten kjenner eller er venn med. Det kan være uproblematisk, også for en offentlig toppbyråkrat eller statsråd, så lenge det hele foregår i en helt privat setting, langt unna alle tenkelige habilitetsutfordringer. Med en slik gjesteliste er det ikke lett å gjennomføre i praksis.

Maktpersoner med tunge offentlige stillinger skal være uhyre forsiktig med å la seg påspandere luksus. Berettigede spørsmål kan i seg selv være skadelige, selv om du ikke har noe å skjule. Tvil om habilitet kan bryte ned tilliten mellom myndigheter og vanlige folk.

Overfor VG understreker Tangen at dette var et privat arrangement fra hans side. Det var han som spanderte. Men ifølge næringsminister Torbjørn Røe Saksen var ikke turen privat. Han var der som næringsminister. Han var på jobb for norske innbyggere. Begge kan for så vidt ha rett, men det skaper forvirring rundt hva slags arrangement dette egentlig var. Det at seminaret også har et slør av hemmelighold over seg, forsterker dette.