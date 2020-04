– Det er full overtenning i bilen og mye røyk, melder Oslo-politiet på Twitter.

Det var like etter klokken 14 mandag ettermiddag at alle nødetater rykket ut etter melding om brann i et kjøretøy på en bro over E6 på Furuset i Oslo.

– Oslo brann- og redningsetat er på lastebilbrann i nærheten av E6 Furuset, skriver Oslo 110-sentral.

– E6 Furuset i Oslo, en trekkvogn er i full fyr på Jerikoveien bru over E6. Brannvesenet er på stedet og driver slukking. Det er kraftig røykutvikling på stedet, opplyser Vegtrafikksentralen øst.