Ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell har ligger dødstallet stabilt på cirka 60 personer hver dag.

944 av de 1580 dødsfallene er registrert i Stockholm.

Mellom fredag og lørdag døde 111 personer, og søndag ble 29 døde registrert. Den markante nedgangen i helgen kan forklares med at det ifølge helsemyndighetene ofte er etterslep i innrapportering i helgene, og at det derfor er vanskelig å dra noen slutninger fra helgetallene.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier at tallene ser ut til å indikere at smittespredningen i Sverige har stabilisert seg – også i sykehjemmene.

Nesten 14.777 har testet positivt for viruset i Sverige og 1.133 har fått intensivbehandling.

Anders Tegnell advarer mot å slakke av på reglene om sosial avstand.

– Vi begynner å få urovekkende rapporter fra ulike deler av landet om at utelivet begynner å bli litt trangt igjen. Vi håper at kommuner og regioner kan holde øye med restauranter slik at man kan fortsette å følge regelverket, uttalte han på mandagens pressekonferanse.

Tegnell har fremdeles tro på at det kan oppnås en flokkimmunitet i Stockholm iløpet av mai, men sier at dette ikke er grunn nok til å slippe opp på tiltakene.