Nybø fikk omvisning på matvaredistributørens regionlager på Kalbakken i Oslo.

– Her er det kontroll på matvareforsyningen. Varene er på plass, klare til å gå ut til oss forbrukere. De som jobber her, har siden koronaen kom jobbet beinhardt for å sørge for at vi har nok varer i butikkene, sier næringsministeren til NTB.

– Ingen trenger å bekymre seg. Det er mat til alle, legger hun til.

Skryt til de ansatte

Hun berømmer de som jobber med matdistribusjon, for å ha klart å levere varer til butikkene under koronakrisen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) besøker matvarelageret Asko på Kalbakken. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald

– Når folk begynner å hamstre, er det en utfordring å få etterfylt raskt nok. De som jobber her, har tatt utfordringen på strak arm, sier Iselin Nybø.

Under besøket fikk hun se hvordan varene kommer inn til regionlageret og pakkes på paller til de enkelte butikkene. Hver dag går rundt 5.000 paller med varer ut til omtrent 200 butikker.

Blant annet kunne statsråden selv se pall på pall med toalettpapir.

Gjær har vært en utfordring

Administrerende direktør Tore Bekken i Asko Norge er glad for å få vist fram at selskapet har en robust vareforsyning.

– Det er alltid enkelte varianter som mangler, men det er kun for kortere perioder. Det vi har slitt mest med de siste ukene, er gjær. Det er et produkt som dyrkes fram, og som det tar tid å produsere. Vi samarbeider tett med leverandøren, og nå er det gjær i hyllene, sier Bekken.

Han melder om fungerende leveranser også av varer fra utlandet.

– For noen uker siden var det litt forsinkelse på grenseovergangene, men det har løst seg nå, sier Asko-sjefen.

