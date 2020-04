Verdensøkonomien er under et hardt press, og i mange deler av verden tvinges regjeringer til å sette opp krisepakker for å redde store foretak.

En måte å løse det på, er å gi korttidspermitteringer, ved å gå ned i arbeidstid og la staten ta regningen. Det er i et slikt tilfelle Victoria Beckam nå får krass kritikk, skriver Daily Mail.

Utnytter systemet

Victoria Beckham og ektemannen David Beckham skal være god for 4,5 milliarder kroner.

Han er en av verdens største fotballstjerner. Hun driver et eget firma, og har sitt eget håndveske-merke. Kolleksjonen oppgis å være verdt rundt 20 millioner kroner.

Firmaet har ikke gjort stor fortjeneste på mange år, men den tidligere Spice Girls-sangeren insisterer på å holde liv i det. Nå anklages hun for å utnytte skattebetalerne i England under koronakrisen.

Søkkrike

I England går nemlig staten inn og betaler 80 prosent av den ansattes lønn. For Victoria Beckham betyr dette at hun ikke trenger å betale kostnadene for 30 ansatte, samtidig som de blir tvunget ned tyve prosent i lønn.

Det er her kilden til kritikken ligger: Victoria Beckham og David Beckham, gode for milliarder, drar fordel av statlig økonomisk støtte - til tross for at de har det mange mener er mer enn god nok dekning for å betale lønn til de ansatte selv.

– Bortskjemt primadonna

En kilde nær familien forteller til Daily Mail:

LUKSUSLEILIGHET: Beckam-klanen har betalt 270 millioner kroner for denne luksusleiligheten i Miami. Foto: Stella Pictures

– Det ene øyeblikket legger hun og David ut bilder av veldig dyre vinflasker, i det neste permitteringer av ansatte, finansiert av skattebetalerne.

Programleder og rikskjendis i USA og England, Piers Morgen, uttalte i dag tidlig på talkshowet, Good morning Britain på ITV:

– Victoria er en bortskjemt prima donna-millionær og hun utnytter regjeringen for å redde sitt sviktende foretak og motemerke.

Instagram-bilder

Nærmest daglig legger Beckham-paret ut bilder i sosiale medier, som iser at familien nyter godt av pengene de har tjent opp igjennom. Sønnen Brooklyns bursdagsfest, som ble feiret nylig, skal ha kostet over en million kroner. I tillegg har Beckham-paret nylig betalt 270 millioner kroner en luksusleilighet i Miami.

Men Victoria tas i forsvar av sin talsperson, som ifølge Daily Mail sier:

– Vi jobber hardt for å sikre at vårt høyt verdsatte Victoria Beckham-team blir beskyttet i løpet av denne bekymringsfulle tiden ved å holde virksomheten i gang.